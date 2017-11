Brian Laudrup laver fodboldskole i Ballerup

Brian Laudrup og hans team, Thomas Høgh Henriksen og Nicolai Laudrup, ruller snart deres fodboldskole, Laudrup Skillscamp ud i Ballerup. Foto: Laudrup Skillscamp

fodbold Indoorclub på Telegrafvej lægger efter nytår baner til Brian Laudrups nye satsning, Laudrup Skillscamp.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Hvad gør man, når man er en fodboldglad knægt, der gerne vil være lidt bedre til det der med teknik på banen? Man kan eksempelvis melde sig til den nye fodboldskole, Laudrup Skillscamp, der snart afholdes i Ballerup.

Egentlig skulle de fem indendørsbaner i Indoorclub på Telegrafvej allerede være fyldt med de 30-40 spillere i alderen 10-14 år fra begyndelsen af november. Men det bliver først i begyndelsen af det nye år, at dørene slås op for den nye fodboldskole. Forsinkelsen skyldes, at Brian Laudrup er blevet skadet med sit knæ.

»Jeg er jo kommet i den alder, hvor man får skader, når man træner for hårdt. Og det har jeg fået, så derfor må vi desværre udskyde Skillscamp lidt. Men planen er klar, så efter nytår går vi i gang med vores skole,« siger Brian Laudrup.

Stor succes

Ideen stammer fra Fodboldfabrikken, der kørte på Vesterbro i flere år. Det trak mange drenge til, hvor de lærte at tilføje en del teknik til deres fodboldkunnen. Men bygningen blev revet ned, fordi der skulle bygges nye boliger på grunden og siden har Brian Laudrup ledt efter andre steder, hvor han kunne fortsætte sin fodboldskole.

»Vi har siden samlet 30-40 unge i ’guldalderen’ 10-14 år og lært dem en masse om teknik. Sammen med min søn Nicolai og Thomas Høgh Henriksen har vi haft stor succes med vores koncept. Vi samler drengene på fem baner og så lærer vi dem teknik. Så roterer de fra bane til bane og træner til træner og får styr på forskellige teknikker. Så da vi kom i kontakt med Indoorclub i Ballerup, fandt vi ud af, at det var et rigtig godt sted at indrette vores Skillscamp. Der er gode faciliteter og et stort opland, hvor vi kan samle unge fra mange klubber,« siger Brian Laudrup.

Motivation er vigtig

Skillscamp løber i tre måneder, så drengene får mest muligt ud af forløbet og det hele er tilrettelagt på at lære teknik.

»Man kunne godt forestille sig, at tage børn i andre aldergrupper, men vi har erfaret, at de er rigtig gode til at træne i netop den alder. De er motiverede og ved, hvad der skal til for at give lidt ekstra. Når børnene er mindre, er det mest leg. Alle kan melde sig til fra alle klubber, men det er klart, at vi kigger på, hvem der især er motiverede og har lyst til at ville det. Det er fedest for alle, hvis det er spillere, der i forvejen er inde i et træningssystem, men selvfølgelig er campen for alle som udgangspunkt. Det vigtigste er, at vi kan lære noget fra os, og at børnene synes, det er sjovt og spændende,« siger Brian Laudrup, der lægger vægt på lysten til at lære nyt.

Vi har det sjovt

»Det er klart, at ikke alle kan være den nye Christian Eriksen, men man må gerne stræbe efter noget. Jeg kan selv huske, at det var fedt at spille mod andre, som man kunne lære af. Selvom modstanderen er bedre, så er det alligevel motiverende,« siger Brian Laudrup, som understreger, at det er lige så sjovt for ham selv.

»Det er sjovt for mig at lære fra mig og give tips og tricks videre til de nye spillere. Og samarbejdet med Nicolai og Søren er rigtig godt, så derfor har vi det rigtig sjovt og det er først og fremmest vigtigt, at alle får noget ud af det og bliver dygtigere,« siger Brian Laudrup.

Han kan ikke præcist afsløre, hvornår Skillscamp går i gang, men han håber det bliver snart.

»Vi går i gang, så snart mit knæ er i orden igen. Det vil sige efter nytår eller måske til foråret, så ruller bolden i Indoorclub,« siger Brian Laudrup.

Man kan læse mere om Laudrup Skillscamp på www.indoorclub.dk/laudrup-skills.