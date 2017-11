Stort IT-rykind i tidligere TDC-hus

Det imposante indgangsparti til den nye statslige IT-virksomhed, der nu har rykket teltpælene op fra det indre København til Ballerup. Foto: Flemming Schiller

indflytterfest Fredag fejrede Statens IT, at de er flyttet ind i et af de helt store tomme erhvervsbyggerier på Lautruphøj.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Endnu en af landets store virksomheder er flyttet til Ballerup. Denne gang er det en statslig én af slagsen, nemlig Statens IT, der fredag eftermiddag fejrede, at de nu er rykket ind i den bygning på Lautruphøj, der har stået tom siden 2009, hvor TDC Erhverv flyttede ud.

Efter en lang istandsættelse af lokalerne har den statslige IT-virksomhed og de 350 medarbejdere nu indrettet sig og gør sig klar til at benytte områdets faciliteter.

Receptionen var velbesøgt og der var gang i det obligatoriske tilbehør af vand, vin, øl, og en række små lækkerier til ganen.

Der var taler af både direktør Michael Ørnø og borgmester Jesper Würtzen (A) og desuden kiggede en forsinket minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), forbi da det jo er en statslig arbejdsplads, der nu tager sit nye domicil i brug.

Pladsmangel

Bygningen er ejet af Topdanmark, der så lejer ud til Statens IT. Årsagen til det store rykind er faktisk ikke den meget omtalte udflytning af statslige arbejdsplader ud af København. Det handler simpelthen om helt almindelig pladsmangel.

Michael Ørnø, direktør i Statens IT. Foto: Flemming Schiller

»Vi har boet på Gammel Kongevej siden 2010, men der var ganske enkelt ikke plads nok. Så kiggede vi os omkring og fandt denne bygning, som var oplagt for os. Det er en god placering midt i et erhvervsområde og der er plads til os. Huslejen er lavere end i København og samtidig er vi samlet i et område, med en masse ekspertise, så det var et naturligt sted for os,« siger direktør i Statens IT, Michael Ørnø.

Han afslører, at istandsættelsen har været lidt af en udfordring indimellem, fordi huset har stået tomt siden 2009, men at det nu er lykkedes at få et indbydende sted indrettet til medarbejderne.

Cykelkultur

»Vi har en cykelkultur på Statens IT og den kan vi dyrke endnu mere her i de grønne omgivelser. Vi har 20 medarbejdercykler, som vi flittigt bruger, og der er mange af vores ansatte der cykler til arbejde og hvis de skal ærinder rundt omkring,« siger Michael Ørnø, som regner med at virksomheden bliver hængende længe endnu.

»Vi voksede ud af lokalerne på Gammel Kongevej, men her er der plads til, at vi kan blive flere. Så jeg regner med, at vi bliver boende et stykke tid,« siger Michael Ørnø.

Også borgmester Jesper Würtzen glæder sig over indflytningen og at der stadig kommer flere virksomheder til Ballerup.

Inspiration

»Dette område betegens som Danmarks Silicon Valley og der ligger mange store virksomheder her. Nu er I en af dem og vi er glade for, at I er kommet til os. I kan lade jer inspirere af DTU og de mange andre virksomheder og samtidig nyde de mange faciliteter, som Ballerup har,« sagde borgmesteren blandt andet i sin tale.

Han gav også udtryk for, at han håber, at nogen af de mange medarbejdere bliver så glade for Ballerup, at de vælger at bosætte sig i kommunen.

Der blev grinet, skålet og snakket og selvom en del begyndte at sive, så fik også ministeren kigget indenfor for en kort bemærkning, inden der blev vist rundt i bygningen, hvor blandt andet alle mødelokaler er opkaldt efter kendte IT-folk fra ind- og udland.

Til sidst var der tid til en hyggesnak og et glas, det var jo fredag, og der var over hele linjen glæde over, at Statens IT netop havde valgt at bosætte sig på Lautruphøj og i Ballerup og dermed blive en del af det store erhvervsknudepunkt.