Velkommen til det nye kuld

Der bliver gang i Baghuset, når Mere Monitor præsenterer den nye sæsons musiktalenter ved en stor koncert med hele 23 medvirkende artister/grupper på lørdag. Foto: Privatfoto

talenter Mere Monitor er klar til at vise det nye hold talenter frem for offentligheden. Det sker med en stor præsentationskoncert i Baghuset på lørdag.

Af Mia Thomsen

Den første runde af musikprojektet Mere Monitor, som har til formål at højne kompetencerne hos unge, lokale musikere, var en stor succes. De unge lærte en masse og har siden optrådt vidt og bredt ved forskellige arrangementer både i og udenfor kommunen.

Derfor var det oplagt at lave en runde til, som har fået navnet ’Mere Monitor 2.0 Mentor Edition’. Mentor Edition fordi deltagerne fra første sæson alle frivilligt er gået med til at være mentorer for det nye kuld af talenter. De vil øse ud af deres erfaringer og stå til rådighed for de nye med hjælp og vejledning.

Siden august har de nye, unge og håbefulde musikere været i gang med at lære musikbranchens kringelkroge at kende – og nu er ’det nye kuld’ klar til første tur på scenen.

Det sker ved en stor præsentationskoncert i Baghuset, lørdag den 25. november klokken 18. Der er i alt 23 artister/grupper med i den nye sæsom af Mere Monitor, og folkene bag fortæller, at niveauet er højt.

»Vi glæder os til at præsentere de nye deltagere og deres musik for jer, det bliver en hyggelig aften med en masse god musik,« fortæller Frank Weinberger, der sammen med Jimmy Abildgaard holder styr på Mere Monitor-projektet.

Samarbejder med Ballerup Musikskole

I den nye sæson er der indledt et endnu tættere samarbejde med Ballerup Musikskole, og flere af de nye deltagere er elever derfra.

Til præsentationskoncerten i Baghuset vil man også kunne opleve de artister, der er gået med videre fra første sæson, så man kan se, hvordan de har udviklet sig og hvor dygtige de er blevet.

Genremæssigt kan man forvente lidt af hvert – der er både rock, pop og rap på programmet fra det nye kuld.

De nye artister i sæson 2 er: Fejer, Berg, Brianne, Butterland, Camilla Byrlund, Caylie, Coco, Floating in the eventide, Filrup, Freja Alberte, Freja Wilson, Galvind & Klee, M.A.S.K, MNTN, og Tobias Kirk.

Dørene åbner klokken 17, og der er fri entre.