Så er de første pullerter sat op

Nu kan bilerne ikke længere komme ind i gågaden fra Bydammen. Alle de faste pullerter ved sidevejene omkring Centrumgaden bliver sat op nu - senere følger de fjernstyrede pullerter ved de store indkørsler i begge ender af gaden og midt på ved Linde Allé. Foto: Mia Thomsen

gågaden Alle indkørsler til Centrumgaden i Ballerup skal spærres af med pullerter. I denne uge blev de første sat op.

Af Mia Thomsen

Efter mange måneders venten er de første pullerter i Centrumgaden nu langt om længe blevet sat op. Det er de faste granitpullerter i den nordlige del af gaden, der udgør første etape, mens de fjernstyrede hæve-sænke-pullerter først kommer senere.

Nu er der således spærret af for biler fra både indkørslen og den lille parkeringsplads ved kirken ud mod Bydammen, ligesom der er sat en pullert op i passagen mellem Lidl og Danbolig. Der vil også blive sat én i sidegaden mellem Danske Bank og Profil Optik.

Fjernstyrede pullerter

Som vi skrev i avisen i tirsdags, er der endnu ikke nogen præcis dato for, hvornår de sidste fjernstyrede pullerter kommer op, men de skal placeres ved Centrumgadens begyndelse ved Ballerup Centret, på begge sider af fodgængerfeltet over Linde Allé samt ved indkørslen fra Sct. Jacobsvej ved Jyske Bank.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Helle Tiedemann forklarede i avisen, at fordi etableringen af de fjernstyrede pullerter bliver så dyr, skal projektet i EU-udbud, ligesom de sidste detaljer, omkring hvem der skal have mulighed for at fjernstyre pullerterne, skal falde på plads.

»Jeg har bedt om en tidsplan fra forvaltningen. Men jeg håber så sandelig ikke, at det først bliver til foråret. Vi skal have gang i det hurtigst muligt,« sagde hun.