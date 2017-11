Vælgerne har talt

debat Så har vælgerne talt, og i Venstre i Ballerup fik vi ikke det resultat, som jeg kunne have ønsket.

Af Kåre Harder Olesen, 2. viceborgmester og Venstres borgmesterkandidat ved KV17

En tilbagegang fra fem til tre mandater er ikke tilfredsstillende. Som gruppeformand og spidskandidat må jeg naturligvis tage ansvaret for dette – det kan ikke være anderledes.

Jeg har stået i spidsen for en politik, hvor vi har taget ansvar og har søgt og fået indflydelse, og det havde jeg naturligvis håbet, var blevet belønnet af vælgerne.

Det blev det ikke, og jeg er i særlig grad ked af at to meget dygtige og energiske politikere – Mikael Wandel og Christian Skjæran – ikke opnåede genvalg.

Til gengæld kan jeg så ønske tillykke med valget til to nye V-medlemmer af Kommunalbestyrelsen – Jacob W. Jørgensen og Sussie Wandel, som sammen med mig kommer til at udgøre Venstres gruppe de næste fire år.

Jeg ser frem til samarbejdet om fortsat at få gennemført borgerlig-liberal politik i Ballerup, selvom vilkårene nu er blevet sværere.

Jeg vil gerne sige tusind tak til de vælgere, som har stemt personligt på mig, på en af vores andre kandidater eller på Venstre som parti – tak for tilliden, som jeg vil gøre mit yderste for at leve op til.

Til slut et stort tillykke til Jesper Würtzen med det flotte valg. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde til gavn for Ballerups borgere de kommende fire år.