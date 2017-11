Tusind tak for stemmerne til Nye Borgerlige

debat Og tusind tak for de 240 personlige stemmer til mig, ud af ialt 469 stemmer til Nye Borgerlige i Ballerup.

Af Lone Madsen, spidskandidat for Nye Borgerlige i Ballerup ved KV17

Det er en personlig fremgang på knap 24 procent i forhold til sidste kommunalvalg i 2013 og en kvittering på, at jeg trods alt har kunnet gøre en forskel for mange borgere i Ballerup.

Desværre rakte det ikke til en plads i Kommunalbestyrelsen, men da vi er et nyt parti og endnu ikke er repræsenteret i Folketinget, er vi ganske godt tilfreds med resultatet. Jeg vil også takke for samarbejdet til alle de administrative medarbejdere på Rådhuset samt kollegaer og politiske modstandere i Kommunalbestyrelsen, for fire spændende og lærerige år. Og ønske tillykke med valget til dem der kom ind og held og lykke til dem der ikke kom ind.

Jeg vil fortsætte værdikampen for Nye Borgerlige fra sidelinien og ser frem til at kæmpe videre for Nye Borgerlige til folketingsvalget.

Tak for denne gang.