Jeg fik ikke svar på mine spørgsmål om svømmehallen

debat Efter at have læst svaret på mit læserbrev omkring Ballerup Svømmebad undrer det mig, hvorfor Ketil Folmer Christensen ikke besvarer mine spørgsmål.

Af Ole Jensen, Baltorpvej 43, Ballerup

Jeg fik ikke svar på, hvad grunden er til, at man har ændret åbningstiderne i badet. Hvad er grunden til at der lukkes klokken 18, så borgene ikke kan nå en svømmetur efter arbejde?

Mange svømmere kan ikke nå en svømmetur inden arbejde, fordi i først åbner klokken 7.

Der blev heller ikke svaret på årsagen til, at man nu skal bruge polet for at lukke sit omklædningskab. Hvad var der i vejen med at bruge sin billet, som man alligevel tager med ind i omklædningsrummet .

Nøglebåndene er upraktiske og ubehagelige at svømme med, samtidigt med at der for mange svømmeres vedkommende er problemer med at tage dem på ordentligt. Det gamle system med elastiknøglebånd var udmærket.

Vandkvaliteten er stadigvæk ikke i orden, mange svømmere klager over svie og kløe i halsen.

Måske Ketil Folmer kan besvare mine spørgsmål denne gang? Eller endnu bedre selv tage sig en tur forbi badet og prøve det af, inden han svarer på mit indlæg.