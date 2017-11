Væk med brændeovne

debat Magasinet Bedre Hjem fra Bolius oplyser, at Københavns overborgmester har fået den indlysende ide, at luften i København skal være renere.

Af Finn Eriksson, Møllemosen 89, Måløv

Frank Jensen foreslår, at det skal være forbudt at nyetablere brændeovne i områder med fjernvarme og vil tilbyde en skrotpræmie på 5000 kroner, hvis man skiller sig af med den gamle ovn og vel at mærke ikke anskaffer sig en ny.

Måske har borgmesteren skelet til Paris, hvor brændefyring for længst har været forbudt. Hvad mange måske ikke ved er, at røgpartiklerne fra brændeovne er særdeles farlig at indånde – ikke alene for naboerne men også for brugerne inde i deres egne stuer.

Endvidere er det tankevækkende, at 65 procent af luftens sodpartikler i Danmark stammer fra brændefyring, medens biltrafikken kun står for procent.

Tal fra diverse undersøgelser konkluderer, at brændefyring årligt er skyld i omkring 550 for tidlige dødstal i Danmark samt omkring 330.000 tilfælde af patienter med luftvejslidelser.

Kunne man forestille sig, at Ballerups borgmester fra samme parti som overborgmesteren i København tog initiativ til begrænsning af brændeovnsgenerne i Ballerup Kommune?