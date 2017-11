To måneder med visitationszone

politi Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi besluttede igen i sidste uge at forlænge visitationszonen i dele af Herlev, Ballerup, Rødovre og Gladsaxe Kommuner frem til torsdag den 7. december.

Af Mia Thomsen

Visitationszonen blev indført 3. oktober og er siden forlænget flere gange. Årsagen er den verserende bandekonflikt, der har hærget hele Storkøbenhavn i månedsvis.

»Visitationszonen er et af vores vigtige værktøjer til at undersøge, visitere og ransage bandefolk for at bekæmpe deres kriminalitet,« siger politiinspektør Svend Foldager.

Aktuelt har Københavns Vestegns Politi lukket tre rockerklubhuse i Hvidovre, Rødovre og Brøndby samt givet banderelaterede personer zoneforbud mod at opholde sig i Værebroparken.

Visitationszonen giver politiet mulighed for at visitere folk, biler og andre genstande uden nogen form for mistanke, men blot fordi de befinder sig i zonen.