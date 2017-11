Basketturnering for børn med særlige behov

Jonstrups Olympics tog imod basketvennerne fra Hvidovre i det første danske ministævne af sin art. Foto: Privatfoto

basketball Jonstrup startede i 2014 med hjælp fra Dansk Handicap Forbund ’Jonstrup Olympic’, som er baskethold for børn og unge i alderen 7-20 år, der har forskellige udviklingshandicap og særlige behov.

Af Redaktionen

Sidste år deltog Jonstrups Olympics i en turnering i Borås i Sverige, men desværre er denne turnering ikke blevet til noget i år. Derfor er det dejligt, at Hvidovre Basketball sidste år også startede et lignende hold, så Jonstrup Olympics har mulighed for at spille kampe i Danmark.

Søndag den 19. november holdt Jonstrup Basketball Klub det første ministævne for børn og unge med udviklingshandicap og særlige behov. Det begyndte med fælles opvarmning og derefter spillede de kamp.

Alle børn gik op i det med liv og sjæl, der blev kæmpet og det blev til én sejr til hvert hold. Først spillede de to hold en kamp på 2 x 10 minutter med udskiftning undervejs. Derefter var der pause med lidt mad og drikke, inden de spillede endnu en kamp.

Alle børn fik overrakt en fin medalje som bevis på, at de havde deltaget i stævnet.

Hvis man har lyst til at læse mere om holdet for udviklingshandicappede, kan man besøge hjemmesiden: www.jonstrupbasket.dk.