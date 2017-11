Lokale svømmere klar til EM

Frans Johannessen skal sammen med klubkammeraten Signe Bro repræsentere Danmark ved EM på kortbane. Foto: Lars Møller

svømning Dansk Svømmeunion har offentliggjort EM-holdet, som skal repræsentere Danmark ved EM i kortbane Svømning 13-17. december i Royal Arena i København.

Af Redaktionen

I alt 38 danske svømmere er udtaget, heriblandt de lokale svømmere Signe Bro og Frans Johannessen fra Triton Ballerup.

»Jeg ser rigtig meget frem til at svømme foran alle de danske fans og høre dem heppe på os. Jeg ved, at jeg kommer til at få gåsehud over hele kroppen. Vi er et rigtig stort hold, og det er helt sikkert fedt, at det kan være med til at skabe en god stemning,« siger Signe Bro og suppleres af holdkammerat Frans Johannessen:

»Jeg ser allermest frem til, at det er på hjemmebane. Det bliver super fedt at svømme EM igen. Det er ved at være nogle år siden. Jeg kan huske, da jeg var til EM i Herning for fire år siden, tænkte jeg, at det blev fedt, da jeg så stadion. Men da jeg så gik ind, var det endnu federe, end jeg havde regnet med. Den følelse håber jeg at få igen.«

EM i kortbane Svømning bliver det første store sportevent i Royal Arena og med erfaringerne fra Herning i 2013, hvor Danmark sidst var vært for EM i svømning, er der lagt op til et brag af en svømmefest.

Signe Bro. Foto: Lars Møller