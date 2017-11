Stor udskiftning i salen

Allan Kristensen er et af de nye ansigter i kommunalbestyrelsen. Han tager over efter Martin Jonassen som eneste Konservative kommunalbestyrelsesmedlem Foto: Flemming Schiller

KV17 10 af de i 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer bliver skiftet ud, og så er der kommet ny alderspræsident og et par helt unge mænd på taburetterne.

Af Mia Thomsen

Der er lige en måned endnu med ’’den gamle’’ kommunalbestyrelse, men fra årsskiftet tager det nye hold over – og det er i dén grad et helt nyt hold, for posen blev rystet godt ved kommunalvalget i år, hvor hele 10 af de i alt 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer blev skiftet ud. Kønsfordelingen er den samme; ni kvinder og 16 mænd.

Socialdemokratiet siger farvel til Tom Schiermer Nielsen, Michael Krautwald-Rasmussen og Jan Møller, der alle tre har valgt at stoppe. Til gengæld kan de byde velkommen til fire nye: Den blot 19-årige gymnasieelev Johan Müller, den 41-årige skolepædagog Anja H. Holtze, den 36-årige områdechef Morten Andersson og den 48-årige pædagogisk leder Dennis Sørensen.

Hos Venstre var det kun gruppeformand Kåre Harder Olesen, der blev genvalgt. Dermed er både Marie Kielberg-Bæk, Kim Schulz Larsen, Christian Skjæran og Mikael Wandel ude. Til gengæld blev sidstnævntes kone, 41-årige Sussie Wandel valgt ind. Sussie har siddet i salen før som barselsvikar for Marie Kielberg-Bæk i 2016. Sidste mand i Venstregruppen bliver 21-årige finansstuderende Jacob Wøhler Jørgensen.

Enhedslisten siger farvel til Mette Hedegaard, der flytter fra kommunen, og i stedet er Stine Rahbek Pedersen, som tidligere har vikarieret for Mette, på plads ved siden af Ali Abbasi.

Konservatives Martin Jonassen har også valgt at stoppe – i stedet er valgt den 45-årige salgschef Allan Kristensen.

Nye Borgerliges Lone Madsen er ude, hun var oprindeligt valgt ind for DF, der fik en enkelt ny mand ind; Michael Jensen, som skal sidde sammen med Birgitte Dahl.

Rosinen i pølseenden af nye ansigter er også ny alderspræsident: 75-årige Ulrik Falk-Sørensen, der blev valgt ind for SF. Han er nu ikke så ny endda, da han tidligere har siddet i kommunalbestyrelsen i hele 28 år.