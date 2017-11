Å: Skuffet, men også stolt

Ole Foss Andersen fra Alternativet Foto: Flemming Schiller

kv17 Vi har talt med Ole Foss Andersen fra Alternativet om valgresultatet, der betød at det nye parti ikke fik plads i kommunalbestyrelsen i Ballerup

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

En af de nye spillere i valgkampen var Alternativet, der i særdeleshed fokuserede på den grønne opstilling og miljøet. Især sagen om Sømosen blev grebet af partiet, men trods det store fokus på en aktuel sag, så blev det ikke til en plads i kommunalbestyrelsen.

Ole Foss Andersen fra partiet er skuffet, men også stolt over indsatsen og resultatet.

»Vi er selvfølgelig skuffede, for i sidste ende blev miljøet taberen. Selvom vi havde sagen om Sømosen, så var det ikke nok. Dels greb Nye Borgerlige den også, og dels bor mange af Sømose-folkene i Herlev,« forklarer Ole Foss Andersen og fortsætter:

»Men vi er også stolte. Vi er et nyt parti med 6000 kroner og en helt ny dagsorden. Vi var oppe imod en række etablerede partier, der havde en anden dagsorden som vi ikke rigtigt havde manpower til at matche. Så set i det lys, synes jeg faktisk, at det gik ganske godt.«

Han synes, at partiet fik fat i en gruppe borgere og fik gang i en dialog om netop miljøet.

»Vi skal lige finde os selv igen og få gang i organisationen. Det er trods alt kun to år siden, vi begyndte, og der er rigtig meget at få på plads, så vi ser frem til næste valg,« siger Ole Foss Andersen.