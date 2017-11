I: »Folk kendte mig ikke nok«

Mikkel Kruse fra Liberal Alliance Foto: Arkivfoto

KV17 Det var anden gang, at Liberal Alliance stillede op til kommunalvalget i Ballerup, men det rakte helle ikke i denne omgang til en plads i kommunalbestyrelsessalen på rådhuset.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Spidskandidaten Mikkel Kruse flyttede til kommunen for blot et halvt år siden og det, mener han, er en del af forklaringen på, at valget ikke gik som forventet.

»Vi havde selvfølgelig håbet på at komme ind, men det gik jo ikke. Det er svært som nytilflytter at bide sig fast. Folk kender mig simpelthen ikke nok. Det må være læren af det her. Selvfølgelg er jeg skuffet, men mit personlige stemmetal er sådan set ok. Det ændrer ikke på, at bundlinjen siger, at vi ikke kom ind og derfor er det ikke godt nok,» siger Mikkel Kruse, som fik 110 personlige stemmer ved valget.

Om fire år stiller LA op igen, med eller uden Mikkel Kruse som frontfigur.

»Vi er klar igen om fire år med en dagsorden om kernvelfærd, lavere skatter og mindre bureaukrati – altså LA classic. Om det bliver med mig som spidskandidat ved jeg ikke, men jeg vil i hvert fald til at lære området bedre at kende og være en aktiv del af lokalkområdet i de kommende år,« siger Mikkel Kruse.