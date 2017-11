B: Klar til næste valg

Lene Knüppel Andersen fra Radikale Venstre Foto: Flemming Schiller

KV17 For Radikale Venstre var det lige ved og næsten, men det blev ikke til en plads i kommunalbestyrelsen.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Det var faktisk slet ikke så skidt endda, selvom Radikale Venstre ikke kom i kommunalbestyrelsen ved valget. Det mener spidskandidaten Lene Knüppel Andersen, som kan se tilbage på en god valgkamp, der giver hende forhåbninger for fremtiden.

»Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi ikke kom ind. Men vi glæder os over, at vi gik frem og det giver forhåbninger om, at vi kommer ind næste gang. Via vores valgforbund har vi adgang til et godt samarbejde med blandt andet socialdemokraterne, så vi fortsætter arbejdet frem mod næste valg,« siger Lene Knüppel Andersen, som sammen med resten af det radikale hold vil arbejde på at skærpe profilen og gøre partiet mere synligt.

»Vi skal gøre os mere synlige i den kommende tid. Vi vil stille spørgsmål i kommunalbestyrelsen og på mange andre måder være en del af det lokale liv, så vi viser, hvad vi står for og hvad vi vil,« siger Lene Knüppel Andersen, som nu vil slappe lidt af ovenpå valget og derefter genoptage arbejdet mod næste valg.

»Jeg genopstiller til frivillighedsrådet og vil arbejde i lokalsamfundet og ellers rette blikket mod valget om fire år. Man kan sige, at vi er ved godt mod, selvom vi ikke kom ind og er klar til endnu en omgang om fire år, hvor vi regner med at komme ind,« siger hun.