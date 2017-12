A: »Vi skal videre«

Jesper og fruen Marie i valghumør. Det blev en stor sejr for borgmester Jesper Würtzen ved kommunalvalget. Nu lægger han op til både samarbejde og ro til at udvikle de mange ting, der er sat i gang. Foto: Flemming Schiller

KV17 Valgets store sejrherre var Socialdemokratiet og i særdeleshed Jesper Würtzen. Men selvom han sidder med et solidt flertal alene, så tager han sejren med vanlig ro og opfordrer til fortsat samarbejde.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Det blev en af de helt store aftener for socialdemokraterne og for borgmester Jesper Würtzen. Vælgerne i Ballerup stemte dem i den grad ind i varmen og nu sidder borgmesteren med hele 16 mandater bag sig i salen fra nytår.

Men selvom den store sejr og de ikke færre end 7158 personlige stemmer, eller det faktum, at 27,16 procent af alle afgivne stemmer i kommunen, gik til ham, kunne lede mange til at rende jublende rundt i gader og stræder på valgnatten, så tager Jesper Würtzen det med ganske ophøjet ro. Han er ganske enkelt ikke manden, der bryder ud i jubeldans, uanset resultatet.

Men selvfølgelig er han meget glad og tilfreds.

En tillidserklæring

»Det var et rigtig godt resultat som jeg både er stolt af og glad for. Det er en stor tillidserklæring. Jeg tror det handler både om en landstendens, men også at vi har gjort det godt i de sidste fire år, og at borgerne gerne vil have mere af det. Og det skal vi selvfølgelig levere. Vi er nået langt med at få gang i kommunen, men vi skal videre. Der er stadig meget at gøre på en række områder,« siger Jesper Würtzen.

Han nævner især skoleområdet, ældreområdet, institutioner, byudvikling og økonomien, hvor der er et arbejde at gøre.

»Vi har nået meget i de sidste fire år, men vi skal stadig justere og dreje på hjulene, så vi får tingene til at fungere optimalt. Vi må også se på de udfordringer, der venter i forbindelse med udligningen. Provinsen vil have endnu flere penge i udligning fra hovedstadskommunerne og det synes vi faktisk ikke er rimeligt. Jeg kan godt forstå, at vi skal sende penge til Langeland og den slags kommuner. De har deres at slås med. Men at vi skal sende penge til eksempelvis Herning kan jeg ikke forstå. Det rammer os og vores borgere hårdt og det er noget, som vi vil kæmpe imod. Vi kan sagtens bruge de penge i vore egen kommune,« siger Jesper Würtzen.

Ellers maner han til både ro og samarbejde i den kommende tid.

Den brede vej

»Selvom vi har fået et godt valg og har et solidt flertal, så vil vi fortsætte den lyttende og samarbejdende linje, som vi har ført. Det er det mandat, som vælgerne har givet mig og det fortsætter jeg. Den socialdemokratiske vej er bred og vi vil gerne have dialog med andre, men der er selvfølgelig steder, den ikke fører hen. Men jeg tror på det brede samarbejde og det vil vi fortsætte med,« siger borgmesteren, som også maner til ro på i kommunen.

»Vi har gang i rigtig meget. Skolestruktur, sammenlægninger af institutioner og en masse byggeri i alle tre byer i kommunen. Det er også vigtigt, at vi nu får ro på, for eksemel på skoleområdet og sørger for, at tingene kommer til at fungere. Maskinen skal optimeres og vi skal sørge for, at de områder, hvor tingene ikke spiller, kommer til at fungere,« siger Jesper Würtzen,