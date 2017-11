Juletræstænding og fredslys på fredag

Der kommer lys på juletræet på Kirketorvet på fredag, hvor også fredslyset kommer til byen. Foto: Arkivfoto

lysfest Fredag den 1. december kommer fredslyset til Ballerup. Først er der hygge på biblioteket, dernæst går alle til Kirketorvet og tænder det store juletræ.

Af Mia Thomsen

Kranen er på plads igen i år, når det store juletræ på Kirketorvet i Ballerup skal tændes på fredag den 1. december.

Der er underholdning både på biblioteket og på Kirketorvet. På biblioteket begynder det klokken 16, når Ballerup Multikulturelle Forening og Ældresagen modtager fredslyset fra Betlehem.

»I en tid med borgerkrige og flygtningestrømme er det særlig værdifuldt at bevare det håb om fred blandt mennesker, som fredslyset fra Betlehem symboliserer,« fortæller Thorkild Krejberg fra BMF.

På biblioteket vil der være musik med ’fredslysduoen’ Pia Sander Knudsen og Lizanne Brøns, ligesom borgmester Jesper Würtzen vil holde tale om fred og forsoning.

På Kirketorvet er der fra klokken 16.30 underholdning med Ballerup Musikskoleorkester, der spiller julemusik, så alle kan komme i den hel rette stemning.

Omkring klokken 17 kan man få tændt sin medbragte lanterne ved fredslyset på biblioteket og 17.15 går alle derfra i samlet flok til Kirketorvet, hvor det store juletræ venter i mørket.

Borgmesteren og julemanden har i fællesskab fået æren af at tænde træet, så de tager en tur i kranen op til træets top for at sætte lys på.

Ballerup Musikskoleorkester fortsætter med den glade julemusik og mon ikke julemanden har lidt godter med til børnene som han plejer.

Klokken 18 afsluttes arrangementet i Ballerup Kirke, hvor kirkens lys tændes med flammen fra fredslyset, og der holdes en kort andagt om fred og forsoning.