Politiet giver atter råd mod indbrud

Indbrud En af årets tilbagevendende traditioner er Københavns Vestegns Politis ’Operation julelys’. Det lyder måske hyggeligt, men baggrunden er ikke så festlig.

Af Ulrich Wolf

Politifolkene rykker nemlig ud på forskellige steder i politikredsen, blandt andet til Ballerup, for at give borgerne gode råd om, hvordan de undgår indbrud i juletiden.

»Der er god grund til glæde, når 440 færre familier end i fjor har undgået den ubehagelige oplevelse at have indbrud i hjemmet. Men hvis den gode udvikling skal fortsætte, skal vi alle fortsætte med at gøre det svært for tyvene, særligt her i juletiden,« siger politidirektør Kim Christiansen.

For juletiden er desværre den tid på året, hvor der sker rigtig mange indbrud, for der er mørkt og mange er ikke hjemme.

Derfor er lys et af de vigtigste midler i kampen mod indbrud, da tyvene ikke kan arbejde uset. Derfor er et tænd/sluk ur en god ting.

Man kan møde de lokale politifolk i Ballerup Centret på torvet på første sal, mandag den 4. december mellem klokken 12 og 14, hvor man kan få en forebyggelses-snak og samtidig er der gratis tænd/sluk ure til de 80 første der møder op.