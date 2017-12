De ni læsninger i Ballerup Kirke

Ballerup Kirke fejrer første søndag i advent, den 3. december, med den meget stemningsfulde gudstjeneste, der går under navnet ’de ni læsninger’. Foto: Privatfoto

Advent Fire uger før vi siger farvel til 2017 og tager hul på 2018 er der nytår i kirken.

Af Mia Thomsen

Det nye kirkeår starter med 1. søndag i advent, som i år falder den 3. december. Advent kommer af latin og betyder komme og i kirken er adventstiden, tiden, hvor der ses frem mod Herrens komme.

Traditionen tro fejres det nye år og adventstiden i Ballerup Kirke første søndag i advent klokken 14 med den stemningsfyldte gudstjeneste, der går under navnet ’de ni læsninger’. Fællessang og smuk kormusik, fremført af Sankt Jakobs kantori, går hånd i hånd med de bibelske læsninger om skabelse, profetier, bebudelse og fødsel.

Teksterne bliver læst af både unge og ældre fra menigheden.

Advent er optakt til fest og glæde for mange, men for nogle er adventstiden dog ikke en glædestid, men en bekymringstid. Derfor bliver der ved de ni læsninger samlet ind til julehjælp som efter ansøgning går til børnefamilier i Ballerup Sogn, der har brug for en økonomisk håndsrækning til jul.

Efter gudstjenesten er der mulighed for at hyggesnakke lidt over et glas glögg og lidt æbleskiver, pengene fra køb af dette går også til julehjælpen