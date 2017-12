Mere fokus på foreninger

Debat Tak til Morten Løgager, som her i avisen fornylig fik sat fokus på idrættens vilkår her i kommunen, hvor han påpegede, at der blandt foreningerne ikke opleves sammenhæng mellem de penge, der bruges og kvaliteten i faciliteter og den idrætspolitik, der føres.

Af Karsten Kriegel (C), Medlem af Folkeoplysningsudvalget

Morten Løgager efterlyser en tættere dialog mellem politikere og foreninger.

Jeg er enig i, at vi har behov for en tættere dialog mellem politikere og foreninger for at få sat yderligere fokus på foreningslivet her i kommunen. Så er det jo godt, at vi står foran en ny valgperiode, hvor der er både er valgt nyt Folkeoplysningsudvalg og der snart bliver sat navne på de nye politikere i Kultur- og Fritidsudvalget.

Jeg håber, at dette vil danne grundlag og en mulighed for at skabe en god dialog mellem de to udvalg, så vi kan skabe synergi og forbindelse mellem foreningernes og kommunens indsatser på sundheds- og idrætsområdet og politikere og frivillige kan løfte i flok.

Jeg håber således på et godt samarbejde mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i den kommende periode til gavn for vores børn og unge i foreningslivet.