Brændeovne er en plage

Debat Jeg er helt enig i Finn Erikssons betragtninger vedrørende brændeovne.

Af Bjarne Rofelt, Kavsbjerglund 6, Skovlunde

Det er en plage at bo i et villakvarter, hvor der fyres med brændeovne. Brændefyring er den største synder med hensyn til forurening. Det fremhæves ustandseligt, hvor vigtigt det er for indeklimaet i huse, at der luftes ud. Hvad hjælper det når man får lugt og forurenet luft ind?

Vi har et Genvex System, som netop skulle forny og forbedre indeklimaet. Det kan ikke benyttes i brændefyringssæsonen. Ej heller vasketøj kan komme ud i samme periode.

Det var tæt på en lov om afgift på brænde. Det kunne måske hjælpe på forbruget. Det er i hvert fald sådan man prøver at bekæmpe tobaksrygning. Desuden værner love, at man ikke bliver passiv ryger.

Med brændeovne er det uundgåeligt at indånde forureningen.

Finn Eriksson nævner et eventuelt initiativ fra vores borgmester om begrænsninger. Jeg er ikke særlig optimistisk. Brændeovne er meget populære, og politikerne ønsker ikke at lægge sig ud med deres vælgere.