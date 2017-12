Jeg lytter og svarer

Debat Kære Ole Jensen. Jeg er glad for, at du og mange andre svømmere kommer i East Kilbride Badet år efter år, og sådan skal det gerne blive ved med at være. Derfor lytter jeg også opmærksomt, når der kommer tilbagemeldinger fra jer, der bruger badet

Af Ketil Folmer Christensen, Chef for Ballerup Idrætsby

mit svar til dig i Ballerup Bladet den 14. november fortalte jeg om baggrunden for valg af de nye skabsløsninger i omklædningsrummet, hvor man skal bruge polet og nye nøglebånd. Ved at vælge løsningen med nøgle og polet har East Kilbride Badet nu fået et antal skabe, der passer til antallet af gæster i badet. Et helt nyt låsesystem, der inkluderer nyt kasseapparat, indgangsmøller og skabslåse, rakte pengene til ombygningen desværre ikke til.

Du spørger til badets åbningstider. Badet er grundlæggende i brug fra tidlig morgen kl. 6.00, og de sidste forlader hallen igen kl. 22.00 på hverdage. I den tid er der mange forskellige brugere i vandet. Når svømmehallen lukker for offentlig svømning, så åbner den således for et rigt foreningsliv, hvor dykkere og svømmere fra vores to foreninger træner. I det næste halve års tid er der desuden indgået en aftale med Gladsaxes svømmeklubber, der får lov at få tid i vores bad, som bytte for at vores børn og unge fik lov at svømme i Gladsaxe, da East Kilbride Badet blev renoveret.

Åbningstider er i den sammenhæng en politisk beslutning, der har til hensigt at tage hensyn til så mange brugere og borgere som muligt.

Jeg noterer, at du mener, at de nye nøglebånd ikke er en lige så god løsning som den, du kendte fra gamle dage i badet. Den holdning tror jeg ikke, at mine argumenter kan gøre meget ved, men jeg håber, at det er en tilvænningssag.

Du påpeger, at vandkvaliteten ikke føles i orden. Der er flere, der har bemærket en anden oplevelse af vandet efter det nye rensningsanlæg er sat op. Det har jeg naturligvis videregivet til Center for Ejendomme i Ballerup Kommune, der står for renoveringen af badet og følger vandkvaliteten tæt.

Jeg kan berolige dig med, at prøverne viser, at vandet lever fuldt og helt op til de standarder, den skal. Det tager dog ikke brugeroplevelsen fra dig og andre, og derfor får badet nu tilført mere salt til vandet. Det kan ifølge rådgiverne give en anden oplevelse af vandet, der ligner mere den, du kender fra tidligere. Jeg håber, at du føler, at dine spørgsmål er blevet besvaret.