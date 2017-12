Politi uge 48

Genrefoto Foto: Politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra Københavns Vestegns Politi:

Af Redaktionen

Trafikuheld ved idrætsbyen

Mandag den 27. november klokken 07.35 modtog politiet en anmeldelse om, at der var sket en færdselsulykke ved Ballerup Idrætsby, hvor en 52-årig mand var blevet påkørt på sin racercykel af en 26-årig, kvindelig bilist fra Egedal.

Politiet ankom til ulykkestedet og talte med begge parter, inden manden blev kørt til Herlev Hospital for at få behandlet sin arm, som han havde slået ved uheldet.

Tricktyveri i Ballerup

Mandag den 27. november klokken 17.30 modtog politiet en anmeldelse om, at en 84-årig kvinde havde været udsat for tricktyveri på Ahornvej i Ballerup.

En mand opsøgte hende på gaden og viste hende en brun kuvert, mens han spurgte hende om vej til et nærliggende hospital. Da han var gået, opdagede kvinden, at hendes pung var blevet stjålet.

Gerningsmanden beskrives som mand, 40-45 år, 165 centimeter høj, kraftig af bygning og havde medbragt en brun kuvert. Han talte engelsk.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Butikstyveri i Føtex

En meget tørstig ungersvend fik ørerne i maskinen, da han onsdag den 29. november kort før klokken 14 gik ind i Føtex i Ballerup Centret for at stjæle en ramme Tuborg. Den 15-årige dreng blev nemlig opdaget og blev efterfølgende anholdt og sigtet for butikstyveri.

Tricktyveri i Skovlunde

En 94-årig kvinde blev søndag klokken 13 udsat for et tricktyveri på sin bopæl i Dyrehegnet i Skovlunde. En ukendt tyv udgav sig for at være fra hjemmeplejen og fik dermed adgang til beboelsen. Der er ikke umiddelbart noget signalement af tyven.

Flere indbrud

Den 1. december mellem klokken 8 og 13.15 var der indbrud i en villa på Sandbjergvej i Skovlunde. Tyven var kommet ind gennem et kældervindue.

Der blev også begået indbrud i to villaer på Sømosevej i Skovlunde mellem klokken 07 og 14.40 den 1. december. Her var tyven kommet ind ved at bryde vinduer op.

Samme dag mellem klokken 7.30 og midnat blev der også begået indbrud i en villa på Jungshøjgård i Måløv. Her var et vindue blevet brudt op.

Endelig var der indbrud i en villa i Bueparken i Ballerup lørdag den 2. december mellem klokken 11.30 og 21.35. Her var en rude i en terrassedør blevet knust.