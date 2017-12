Sneen kalder Vicky

Længslen efter de store vidder og turen på hundeslæde har gjort, at Vicky Kastbjerg fra Skovlunde har meldt sig til Fjällräven Polar 2018. Foto: Foto: Flemming Schiller

Slædetur Der er mange, som drømmer om at køre i fuld fart overindlandsisen i en hundeslæde. For Vicky Kastbjerg fra Skovlunde kan det blive virkelighed.

Af Ulrich Wolf

Kulden er massiv og nordlyset gløder over himlen mens hundene løber over isen. På den pakkede slæde sidder en person, som sammen med et team kører flere hundrede kilometer gennem vinteren i en verden af unik stilhed, ren polarluft og betagende landskaber. Lyder det som noget, der kunne være spændende?

Det kan blive virkelighed for Vicky Kastbjerg fra Skovlunde. Den 41-årige mor til to har nemlig meldt sig til Fjällräven Polar 2018, der er en tur over 300 kilometer i det nordligste Norge i april måned 2018.

Turen er skruet sammen på den måde, at man kan ansøge om at komme med og så udvælges de 25, der har fået flest stemmer til at komme med på turen. For at få stemmer skal man altså fortælle om sit måske forestående eventyr og sørge for, at naboer, venner og alle mulige andre stemmer på én.

Boet på Grønland

For Vicky er det en gammel drøm, der nu måske er på vej til at gå i opfyldelse.

»Vi var på arktisk festival for et par uger siden og der så jeg annoncen for turen. Det trak i mig, kunne jeg mærke. Jeg har boet på Grønland fra 2012 til 2013 og har prøvet at køre på hundeslæde deroppe. Men det var korte ture og jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme på en lang tur. Derfor meldte jeg mig til. Men jeg har jo brug for at få stemmer, så jeg kan komme med i feltet og derfor har jeg blandt andet delt flyers ud i nabolaget og fortalt vidt og bredt om turen. Jeg har skrevet på facebook og lavet youtube-videoer. Det er faktisk hårdt arbejde at forberede sig til den tur,« griner Vicky.

Egentlig har hun ikke forberedt sig ellers. For det første ved hun jo ikke, om hun overhovedet kommer af sted og desuden er turen for alle.

Folk fra hele verden

»Det er folk fra hele verden, der deltager og det synes jeg jo er spændende. Men det kræver ikke nogen forkundskaber. De udvalgte kommer af sted med nogle guider, der sørger for sikkerhed og den slags, så jeg går ud fra, at vi bare skal sørge for at holde os varme og ellers overholde de foreskrifter, der er på sådan en tur,« siger Vicky Kastbjerg, der især husker samspillet med naturen og hundene som noget fascinerende ved hundeslædeture.

»For det første er der jo den storslåede naturoplevelse, som er helt unik. Den kan man så opleve sammen med mange forskellige mennesker. Desuden oplevelsen med hundene. De er jo ikke så automatiserede og de gør, som de selv vil. Så der skal man sætte sig i respekt og få en eller anden form for ’forståelse’ med dem. Det er også helt specielt,« siger Vicky, der lader familien blive hjemme, hvis hun kommer af sted.

»Det er jo kun mig, der er meldt til,« griner hun.

Manden vil også af sted

Vicky og hendes familie har som nævnt boet på Grønland i et år, hvor hun arbejdede som gymnasielærer. Hun har tidligere forsket ved DTU og har ellers intet med ekstremsport at gøre. Til daglig arbejder hun hos Novo Nordisk i deres cellebank, men fascinationen af naturen holder ved og derfor har hun lagt sig i selen for at komme på den lange tur til april.

»Mit forskerprojekt på DTU udløb og så overvejede jeg, om jeg skulle fortsætte. Det endte altså med en tur til Grønland, hvor vi havde to børn på otte og ti år med og den oplevelse satte sig. Nu kan jeg få denne unikke oplevelse med, så det er vigtigt, at I stemmer på mig,« griner Vicky Kastbjerg.

Hvis hun ikke kommer med i denne omgang, så er det endnu usikkert, om hun melder sig igen næste år.

»Min mand vil også gerne af sted, så måske er det hans tur til næste år. Jeg vil ikke konkurrere med ham,« siger hun.

Der er endelig udtagelse til turen den 14. december, hvor stemmerne bliver talt op og det vil vise sig, om Skovlunde får sin egen eventyrer med på turen igennem den norske vildmark.

Man kan stemme på Vicky Kastbjerg på: https://www.facebook.com/vicky.kastbjerg.7.