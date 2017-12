Måløvs nye kulturtorv

Bilisterne må finde andre steder at parkere på lørdag den 9. december, hvor parkeringspladsen foran Kulturhus Måløv omdannes til ’kulturtorv’ med hestevogn, sang og julerier. Foto: Privatfoto

Byliv Parkeringspladsen foran Kulturhus Måløv skal lejlighedsvis fungere som ’kulturtorv’, ved forskellige kulturelle arrangementer. Første gang på lørdag.

Af Mia Thomsen

Parkeringspladser er ’’døde’’ områder, som bestemt er praktiske at have, men som også nogen gange kan bruges bedre – til at skabe mere liv i byen. Det er præcis, hvad der skal ske i Måløv, hvor parkeringpladsen foran kulturhuset på lørdag skal testes som ’kulturtorv’ med et stort julearrangement, der byder på både hestevognskørsel, børneteater korsang og juleboder.

Idéen om at omdanne parkeringspladsen foran Kulturhus Måløv til et kulturtorv er opstået i forbindelse med arbejdet med udviklingsplanen for Måløv bymidte, og Ballerup Kommune realiserer projektet som et af de første, der skal sætte gang i en positiv udvikling af Måløv Bymidte.

Planen er, at det skal være lettere at omdanne parkeringspladsen til et centrum for lejlighedsvise kulturelle arrangementer, der har betydning for bylivet. Pladsen har tidligere været anvendt til kulturelle arrangementer, men det er efterhånden ti år siden, pladsen sidst blev taget i brug, oplyser kommunen.

Byd ind med idéer

Ved julearrangementet på lørdag kan man også få en snak med medarbejdere fra kommunen, som gerne vil høre mere om, hvilke idéer og ønsker folk i Måløv har til kultortorvet – både i forhold til pladsens udformning og hvilke arrangementer, der skal foregå.

Det er Måløv Bylaug, Kulturhus Måløv og lokale ildsjæle i Måløv, som i samarbejde med Ballerup Kommune står for planlægning og afvikling af julearrangementet, hvor også borgmester Jesper Würtzen deltager. Han ser frem til den fremtidige brug af pladsen foran Kulturhus Måløv som et samlingssted:

»Vi vil gerne skabe endnu bedre rammer for fællesskabet i Måløv. Måløv er i forvejen kendt for at have en stærk lokal identitet og gode aktiviteter. Ikke mindst er Måløv kendt for det årlige Halloween-arrangement, der tiltrækker folk fra nær og fjern. Med kulturtorvet forstærker vi det gamle stationsbysmiljø og skaber god ramme om mange andre og mindre aktiviteter midt i Måløv,« siger Jesper Würtzen.

Man kan læse mere om lørdagens julearrangement her: Hestevogn og hornmusik