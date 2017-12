Pladsen er under forvandling

Kebabhuset mistede jordfobindelsen. Foto: Foto: Benny Nielsen

Ommøblering I marts måned begyndte den store ombygning af Banegårdspladsen. Den ombygning, der skal ende med en helt ny og forhåbentlig attraktiv plads midt i Ballerup.

Af Ulrich Wolf

Igennem forår, sommer og efterår har man kunnet følge arbejdet, og i forrige uge kom en vaks læser forbi pladsen, da noget sjovt skete. Det populære kebabhus foran biblioteket stod ikke længere, hvor det plejede, men hang og dinglede i luften under en kran. I løbet af kort tid var det bugseret væk, så gravearbejdet på denne del af pladsen også kan komme i gang.

»Kebabhuset er blevet fjernet og nu opmagasinerer vi det i et af kommunens lagre. Det er ikke noget, som vi ellers har noget med at gøre, men vi er bare venlige at opbevare det, indtil det kan blive solgt« siger Steen Pedersen, chef i Ballerup kommunes center for By, Erhverv og Miljø.

Kebabbiksen er nu flyttet ind i stationsarkaden ved siden af fiskehandleren i stedet