Hestevogn og hornmusik

Mød Tip & Top i Kulturhus Måløv på lørdag, hvor julen rykker ind. Foto: pr-foto

julehygge Det nye kulturtorv foran kulturhuset bliver indviet på lørdag med masser af julerier.

Af Mia Thomsen

Lørdag den 9. december kommer julen til Måløv, og der er næsten garanti for julestemning. Klokken 10 til 12 kører hestevognen en tur rundt i Måløv og spreder julestemning.

Ombord er både et hornorkester, en borgmester og nogle nissepiger, der gavmildt deler juleslik ud til de forbipasserende. Undervejs besøger vognen blandt andet Plejecenter Søndergården og Hospice Søndergård.

Klokken 10.30 til 11.15 er der børneteater i Kulturhus Måløv. Her optræder Stjernekufferten med Nissefesten og de glemte Julelege. Tip & Top er på vej til Grønland for at hjælpe julemanden, men inden de tryller sig derop, har de lovet at skabe årets nissefest med gamle julelege, sange og pebernødder, men alt går ikke helt, som det skal. Forestillingen er for de 2-6-årige, og billetter kan købes på biblioteket eller på bib.ballerup.dk.

Klokken 12 synger Måløv Kirkes ungdomskor julen ind foran juletræet ved Kulturhus Måløv. Foran kulturhuset vil spejderne hygge om de juleglade med bål og salg af varm kakao og snobrød.

Det er ikke muligt at parkere foran Netto om formiddagen. Pladsen vil være reserveret til julerier og julestemning. Det er Arbejdsgruppen omkring Kulturtorvet, der står for løjerne. Læs mere om kulturtorvet, som er Måløvs nye samlingsplads, her: Måløvs nye kulturtorv