Unicef-julebal på Baltoppen

Wafande giver familiekoncert i Baltoppen Live søndag den 10. december. Foto: Pr-foto

indsamling Søndag den 10. december slår Baltoppen LIVE og Baltoppen Bio dørene op til et brag af et julearrangement med et stjernespækket program for børn og barnlige sjæle. Sigurd og bjørnen Bjørn, tyren Ferdinand og Voice Junior-dommeren Wafande lægger alle vejen forbi Ballerup – sammen med en rødklædt herre fra det kolde, kolde nord.

Af Mia Thomsen