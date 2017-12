Kæmpe budgetoverskridelse sætter stopper for Ellebo-projekt

Det store renoveringsprojekt i Ellebo er i fuld gang. Men en række problemer er dukket op i løbet af arbejdet og nu er projektet blevet 75 procent dyrere. Det betyder, at store dele af renoveringen er i fare. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Chok En række fejl betyder, at det stort anlagte renoveringsprojekt af Ellebo bliver 223 millioner dyrere end planlagt. Nu er dele af renoveringsprojektet i fare efter at Landsbyggefonden har afvist at finansiere merudgiften.

Af Ulrich Wolf

Det er et par år siden, at Ballerup Ejendomsselskab stolt kunne fortælle, at der var sat gang i et stort renoveringsprojekt på Ellebo på Baltorpvej til næsten 300 millioner kroner.

I begyndelsen af dette år gik selve projektet så i gang og planen var, at man skulle gennemrenovere alle fire boligblokke samt etablere en række penthouselejligheder og lægge flere små lejligheder sammen til større og dyrere lejligheder.

Målet var at bringe byggeriet, der er bygget i begyndelsen af 1960’erne, op til moderne standard samt at få flere børnefamilier og ressourcestærke beboere ind i området.

Men nu har det store prestigeprojekt fået et alvorligt skud for boven. For mens håndværkerne har været i gang med at renovere blok tre, som var den første, man gik i gang med, har der vist sig en række problemer, som ikke var kendt, inden renoveringen gik i gang.

Det betyder, at prisen vil blive 223 millioner kroner højere end først planlagt. Det er en stigning på intet mindre end 75 procent og nu har Landsbyggefonden, der har været med til at finansiere det store projekt, smækket kassen i. De hverken vil eller kan finansiere den voldsomme prisstigning.

Fordyrelsen betyder, at det store projekt er i fare for at gå i stå. Det skal i hvert fald revurderes.

Asbest og tungmetaller

»Vi er stødt ind i tre forhold, som vi ikke har været vidende om, inden vi gik i gang. Dels har det vist sig, at malingen er fuld af tungmetaller, der skal bortskaffes, hvilket er meget dyrt. Dels er der konstateret asbest i fugerne og derfor er en dyr asbestsanering nødvendig. Dels har det vist sig, at bygningen er meget mere skæv, end vi havde forudset. De håndværkere, som har bygget blokkene i 1960’erne havde skrevet, at de have brugt noget armering, som det viser sig, at de slet ikke har brugt. Så man kan sige, at vi er blevet ’snydt’ i forhold til de oplysninger, som vi har fået. Det er meget uheldigt, og vi må nu i gang med at finde ud af, hvad der skal ske med resten af projektet, for

Landsbyggefonden, der ellers har været et stor støtte, har nu droppet af støtte yderligere,« siger Rolf Andersson, byggedirektør i KAB, som er administrationsselskab for Ellebo og som har stået for meget af projektet.

Som det ligger nu, fortsætter renoveringen af blok tre, dog med en forsinkelse, så det formentlig først står færdigt i september 2018. Men de tre andre blokkes skæbne er nu uvis.

Aldrig set noget lignende

»Der er gang i noget renoveringsarbejde i de andre blokke og det bliver gjort færdigt. Blok tre gør vi færdig som planlagt. Vi har genhuset en række beboere og det er rigtig uheldigt for dem. Men heldigvis kan jeg sige, at vi har kunnet genhuse dem alle inden for vores egne afdelinger, så der er ikke nogen, der kommer til at holde jul i en skurvogn eller den slags. Der er fra beboernes side investeret meget tid og energi i et projekt, der nu ikke kan gennemføres som planlagt. Så vi er rigtig kede af, at det har udviklet sig sådan. I de 30 år jeg har arbejdet i branchen, har jeg aldrig oplevet noget lignende,« siger Rolf Andersson, som heller ikke kan garantere, at der kommer nogen konsekvenser for de rådgivende ingeniører, der har være inde over hele vejen.

»Vi har haft to rådgivende ingeniørfirmaer på sagen, blandt andet Rambøll, netop for at vi kunne tage højde for alting. Men alligevel er det smuttet igennem. Det er meget overraskende. Men nogle af fejlene er tilsyneladende opstået på baggrund af oplysninger, der slet ikke var rigtige. Men vi undersøger nu det juridiske i kontrakten og ser på, om der kan gøres noget ansvar gældende. Men under alle omstændigheder er det synd for de beboere, der nu ikke rigtig ved, hvad det store projekt bliver til,« siger Rolf Andersson.

Alt er i spil

Også formanden for bestyrelsen for Ballerup Ejendomsselskab, afdeling Ellebo, Inge Støvring Pedersen, beklager den ulykkelige sag.

»Det kan desværre ske alle steder, hvor der renoveres. De indledende undersøgelser var helt i orden, men efterhånden som byggeprojektet skred frem, var det tydeligt, at der var mange problemer. Det er rigtig beklageligt og jeg er især ked af det på beboernes vegne og jeg kan godt forstå, at de er bekymrede for, hvad der skal ske,« siger hun.

Hun bekræfter, at man nu sidder og prøver at finde hoved og hale i hele sagen. Der er nemlig mange faktorer, der spiller ind.

»Blok tre bliver lavet færdig, men med forsinkelse. Desuden er der gang i en del renovering i de andre blokke, og det skal også laves. Desuden har vi et separat projekt med penthouse-byggeri, som er et andet budget. Men alt er i spil.

Det er vigtigt, at vi nu finder ud af, hvad vi gør med resten. Det handler om huslejer og det handler om, hvad de resterende beboere kan forvente at få renoveret, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Derfor er vi allerede i gang med at undersøge det hele. I midten af januar er vi forhåbentlig klogere og så kan vi melde noget ud til beboerne,« siger Inge Støvring Pedersen, som også har sat juristerne i sving for at granske kontrakten med de rådgivende ingeniører.

»Det er meget komplekst, så vi skal kigge på juraen i forbindelse med rådgivningen. Der er mange faktorer, der spiller ind, og man kunne sagtens sidde og sige, at vi bare skulle have revet det hele ned. Men det kan vi ikke. Så vi kigger også på den del af det, men indtil januar vil vi holde kortene tæt ind til kroppen,« siger Inge Støvring Pedersen.

Beboermøde på vej

Indtil videre er der altså stor usikkerhed om, hvad der skal ske med det store prestigeprojekt, hvor det kun er sikkert, at beboerne i blok tre får en nyrenoveret blok at flytte ind i – formentlig til september.

De øvrige beboere må holdes på pinebænken lidt endnu, inden der forhåbentlig meldes ud omkring fremtidsplanerne. Blandt andet også hvad der skal ske med huslejerne og de penge, der stadig er til rådighed og som skal bruges mest hensigtsmæssigt i forhold til boligerne.

Efter planen skal der afholdes et beboermøde om hele projektet den 30. januar.