Svømmehallen er ikke for borgerne

Debat Kære hr. chef for Ballerup Idrætsby, Ketil Folmer Christensen.

Af Michael Brønd, Hedeparken 229, 2.th, Ballerup

Om hr. Ole Jensen har fået svar på sine spørgsmål ved jeg ikke, men personligt synes jeg, at det er nogle tynde svar, der bliver givet.

Du skriver, at du er glad for, at vi kommer i svømmehallen år efter år. Jeg er også glad for at komme der, men det er en svømmehal med lukketider, hvor andre haller har åbningstider.

Hvorledes forestiller I jer, at forældre med børn og arbejde kan nå at benytte hallen? De kan jo dårligt nå at hente deres børn, inden den er lukket for borgerne i kommunen?

Ved at vælge løsningen med nøgle og polet har East Kilbride Badet nu fået et antal skabe, der passer til antallet af gæster i badet, skriver du. Det eneste nye her er, at der er kommet flere små skabe ind. Kunne de ikke havde fået samme låsesystem som førhen? Der er jo trods alt flest af de gamle skabe, med det nye låsesystem. Alt andet lige, så må det have været en fordyrende affære at skifte låsen, og til hvilken nytte? Skabene kunne også låse før renoveringen.

Åbningstiderne er jo, som du skriver, en politisk beslutning, men den tager ikke hensyn til borgerne – kun til brugerne.

Det er jo dejligt at badet er åbent fra klokken 6.00 til 22.00, men som almindelig borger kommer man ikke ind efter klokken 17 på hverdage og klokken 13 lørdag og søndag.

Jeg er oprigtig glad for, at vi har et rigt foreningsliv i kommunen og dermed også i svømmehallen. Men skal det være på bekostning af, at den almindelige borger, der passer sit arbejde og muligvis har børn, ikke kan bruge hallen, med egen interesse for øje – og dermed få kvalitetstid?

Sidste spørgsmål: Er svømmehallen til for borgerne eller foreningerne, eller kan der laves en ordning, så der er plads til alle?