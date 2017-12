312.000 kroner om året – cirka

Debat Det er beløbet som skatteborgerne giver formanden for Teknik- og Miljøudvalget, for blandt andet at etablere fysisk tryghed for dem når de færdes på gader og stræder.

Af Ove Ginness, Centrumgaden 25, Ballerup

Til sin rådighed har hun en forvaltning med specialister på mange områder – dog synes der at mangle én i faste og automatiske pullerter og deres konsekvenser for især beboerne i den gade, hvor de sættes op. Det er lykkedes at få etableret nogle faste, hvorimod der endnu ikke er opsat nogen der kan hæves og sænkes, og det er faktisk dem, der er størst behov for.

Nu melder udvalgsformanden så, at det sker i foråret 2018. Tidligere proklamerede hun, at det skulle gå hurtigt og effektivt til, så de automatiske pullerter var opsat til oktober 2017. Undervejs har hun ofte givet udtryk for modsatrettede holdninger i sagen og nu (bort)forklares forsinkelsen tillige med, at denne del af projektet skal i EU-udbud – Mon Dieu, som de siger sydpå. Alt dette rod må også gøre det vanskeligt for hendes forvaltning at afkode, hvad hun rent faktisk mener bør være rettesnoren for dens arbejde med sagen.

Når hun oplyses om gangbesværede beboere, som bliver hentet og bragt af venner og bekendte, virker det provokerende når hun svarer, at de da bare kan blive hentet ”bagom” – ingen ”beboerlicenser” (sic) til dem, for sådan nogle indgår slet ikke i vores plan. Efter yderligere at erfare, at der for visse opgange i Stationsgården er ekstra to etager at passere, når man skal ”bagom”, bliver hun helt stille om det problem. Hertil kommer, at ingen synes at have tænkt på udbringning af mad til beboere, og den kan i sagens natur ikke leveres mellem 7 og 9 om formiddagen, som der nok kræves i Excel-arket.

Så megen ståhej og forvirring i lang tid, fordi nogle få skvadderhoveder (fortsat) ikke vil overholde trafikreglerne, og så mange begrænsninger og usikkerhed, der udmeldes for beboerne, af samme grund – utilstedeligt.

Med overskriften in mente: Hvorfor hulen skal vi betale for en så elendig håndtering af problemet?

Svar fra udvalgsformanden:

Kære Ove. Først og fremmest er jeg enig med dig i at det ikke er godt nok, at nogle skvadderhoveder skal ødelægge det for os andre. En gågade skal ikke være en motorvej. Og jeg er også enig med dig i at skattekronerne skal bruges bedst muligt.

Jeg ville rigtig gerne have at alle pullerter – også dem der kan hæves og sænkes – kom op allerede i morgen. Administrationen, som jo er eksperterne, vurderer dog, at hæve/sænkepullerterne skal i udbud inden indkøb og etablering. At sende i udbud tjener faktisk det formål, at vi sikrer at borgerne får mest muligt for skattekronerne.

Jeg føler dog trang til et par præciseringer i anledning af dit læserbrev. Det er korrekt, at vi ønsker at håndhæve, at Centrumgaden er en gågade, hvor der faktisk ikke skal køre ret mange biler. Samtidig skal hverdagen for beboere og detailhandlen fungere, og derfor vil hæve/sænke pullerterne være nede fra klokken 7 til 11, og der bliver altså givet tilladelse til eksempelvis udbringning af mad og sygetransporter, det har jeg faktisk også skrevet tidligere i avisen her.

Det er helt rigtigt at vi undervejs har ændret lidt i projektet. Det kalder du ståhej og forvirring, og det er jeg da ked af, at du opfatter sådan. Det skyldes, at vi faktisk hører hvad borgere og virksomheder fortæller os, når vi spørger dem.

Det betyder også, at jeg efterfølgende kan stå på mål for den helt rigtige løsning.

Pullerter fungerer aldeles glimrende i gågader i andre kommuner, og jeg er sikker på, at det også kommer til at fungere her i vores gågade.

Du synes, at I betaler for en elendig håndtering af problemet med kørsel i gågaden og refererer til mit honorar som formand. Jeg håber da, at min placering som nummer to, med 697 stemmer ved valget i sidste måned, er et udtryk for tillid og tro på, at jeg vil fortsætte den nye valgperiode i samme spor.

Rigtig glædelig jul og godt nytår.

Helle Tiedemann

Formand for Teknik- og

Miljøudvalget