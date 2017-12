Vandet skal væk

Debat Steffen Rasmussen skrev i sidste uge, om Venedig ligger i Ballerup. Det kan vi ikke bryste os af, men jeg er enig i, at der desværre er rigtig meget vand rundt omkring i kommunen i år. DMI melder også om én af de vådeste sæsoner i årtier. Derfor har vi også svært ved at ”komme af med vandet”.

Af Sussi Kjær, Afsnitsleder i By, Erhverv og Miljø

Problemet er særligt udtalt i naturområderne, hvor der kræves gummistøvler flere steder for at komme rundt. Men netop i naturområder er det jo sommetider et vilkår, at man må trække i gummistøvlerne eller finde en alternativ asfaltrute til sin løbetur.

Vi er dog bevidste om problemet med vand og mudder på vejbanen ved Sydbuen, og vi er i gang med at finde en løsning på problemet. Vandet kommer fra en defekt regnvandsledning, som står vandfyldt på grund af forhøjet vandstand i Svanesøen.

Den forhøjede vandstand medfører, at vandet løber tilbage i ledningen, så vi ikke kan renovere den. Vi vil derfor forsøge med en midlertidig løsning, som skal holde vandet væk fra vejen, indtil niveauet i Svanesøen er faldet, og vi kan renovere ledningen. Vi forventer, at vandet er væk fra vejbanen inden for 14 dage.