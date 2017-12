Jul med Wafande og Sigurd

Wafande nød nærværet med publikum på Baltoppen og tryllebandt både store og små i salen med sin populære musik. Foto: Privatfoto

juleshow Søndag var der julearrangementer for hele familien i Baltoppen Bio og LIVE, hvor der blandt andet var koncerter med Sigurd Barrett og Wafande. Hele overskuddet gik til Unicef.

Af Mia Thomsen

Der stod både børnekoncert med fælles sang og let motion, forpremiere på børnefilm og populær koncert med Wafande på programmet, da Baltoppen Bio og Baltoppen LIVE søndag bød hele familien op til julefest til fordel for Unicef By 2017.

Sigurd Barrett og bjørnen Bjørn lagde ud med fællessang i kulturhusets sal. Både børn og voksne skrålede med på alle de kendte julesange og lavede fællesgymnastik, der blandt andet gav sig udslag i et gigantisk kollektivt hop til hittet ”På loftet sidder nissen”.

I biografen var der stuvende fuldt, da forpremieren til animationsfilmen ”Ferdinand” løb over den store skærm i Baltoppen Bio senere på dagen.

Wafande sluttede søndagen af med en intimkoncert, hvor musikken stod i absolut centrum, og den populære sanger havde publikum helt i sin hule hånd.

Sigurd Barrett donerede 10 procent af sit salg af bøger og CD’er til Unicef og stillede op til fotografering og autografer i selskab med en anden populær, dog mere skægget, herre fra det kolde nord.