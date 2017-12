Politi uge 49

Genrefoto Foto: Politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra Københavns Vestegns Politi:

Forsøg på tricktyveri

Mandag den 4. december klokken 09.26 modtog politiet en anmeldelse om, at en 83-årig kvinde fra Ballerup havde været forsøgt udsat for tricktyveri på Præstevænget i Ballerup.

Forløbet var et af de klassiske. Kvinden blev standset af en mand på gaden. Manden fremviste kvinden et kort, mens han forsøgte at tage sin hånd ned i kvindens jakkelomme, hvor hun havde sin pung.

Kvinden opdagede heldigvis, hvad manden havde gang i og bad ham om at forsvinde, inden han nåede at stjæle noget fra hende.

Påvirket bilist uden kørekort

Tirsdag den 5. december klokken 00.25 standsede en politipatrulje en personbil på Ballerup Boulevard.

Føreren, som var en 51-årig mand fra Skovlunde, viste sig at have fået frakendt sin førerret, ligesom han var påvirket af flere forskellige euforiserende stoffer.

Han erkendte begge forhold og modsatte sig heller ikke, da betjentene beslaglagde hans bil på grund af flere sigtelser for kørsel uden førerret.

Endnu én bilist uden kørekort

Torsdag den 7. december klokken 09.35 stoppede en patrulje en personbil på Skovvej i Ballerup.

Føreren, en 36-årig mand fra Ballerup, blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden, da han har fået frakendt sin førerret.

72-årig kørte påvirket i Ballerup

Fredag den 8. december klokken 17.15 blev en 72-årig mandlig bilist fra Ballerup anholdt og sigtet for spirituskørsel, efter et alkometer gav udslag for en for høj promille.

Manden blev standset af en patrulje på Banegårdspladsen i Ballerup. Han blev efterfølgende anholdt, men nægter sig skyldig, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Tredje bilist uden kørekort

Fredag den 8. december klokken 18.55 blev en 20-årig mandlig bilist fra Ishøj stoppet på Ring 4 nær Ballerup. Det viste sig, at den unge mand havde kørselsforbud og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret.