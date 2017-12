Bred konstituering – men ingen navne

kv17 Der er indgået en bred konstitueringsaftale i Ballerup. Dermed er partiernes plads i udvalgene på plads. Men navnene lader vente på sig.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Valget er overstået og nu venter de fleste på, at politikerne får konstitueret sig og får sat navne på udvalgsposterne.

I sidste uge blev der indgået en bred konstituering, hvor partierne er blevet placeret i udvalg. En aftale, hvor alle partier er med, ganske som det er blevet en tradition i Ballerup med brede forlig og konsensus.

Men der mangler stadig navne på udvalgsformænd og de konkrete medlemmer af udvalgene. Det ser ud til, at den aftale først falder på plads på det konstituerende møde i denne uge.

A og V i alle udvalg

Konstitueringen, altså uden navne, har maget sig således i den kommende valgperiode, at borgmesteren hedder Jesper Würtzen, 1. viceborgmesterposten tilhører socialdemokratiet, mens 2. viceborgmesterposten går til Venstre.

Det dominerende Socialdemokratiet har naturligvis plads i alle udvalg, Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Venstre har også fået plads i alle udvalg, mens Dansk Folkeparti har fået plads i tre udvalg. Enhedslisten har fået plads i fire udvalg, mens SF og Konservative har fået plads i henholdsvis to og ét udvalg. For de to sidstnævnte partier er det givet på forhånd, hvem der skal sidde i udvalgene, da begge kun har et mandat – henholdsvis Allan Kristensen (C) og Ulrik Falk-Sørensen (F).

Navnene bag de øvrige udvalgsposter bliver først afsløret den 13. december, hvor der er konstituerende møde i kommunalbestyrelsen.