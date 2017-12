Digital dominans sikrede stemmer

Helle Tiedemann har valgt at være meget aktiv på de sociale medier. Det give nogle øretæver, men det giver også mange stemmer, som man kunne se ved et seneste valg. Foto: Flemming Schiller

kv17 Helle Tiedemann blev kommunalvalgets højdespringer, hvis man ser på antallet af personlige stemmer. Hun mener, at den store tilstedeværelse på de sociale medier har givet gevinst.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

En politiker skal være synlig og ikke gemme sig væk fra borgerne. Og det skal ikke kun være i de tre uger op til et valg, men hele valgperioden.

Sådan mener Helle Tiedemann (A), som gennem de sidste fire år har været meget aktiv på især facebook. Når en borger har beklaget sig eller brokket sig over noget, så har Helle Tiedemann oftest svaret eller kækt proklameret, at ’den klarer jeg’.

Det har irriteret nogle, som mener at Helle Tiedemanns stil på de sociale medier er for meget. Men der er, ifølge hendes selv, også mange som godt kan lide hendes synlighed, og hvis man skal dømme ud fra antallet af personlige stemmer ved det nyligt overståede kommunalvalg, så bærer den strategi frugt.

Direkte dialog

Hun fik i alt 697 personlige stemmer, hvilket er næstflest, kun overgået af borgmesteren. Samtidig oplevede hun en kæmpe stigning på 435 i antallet af personlige stemmer i forhold til sidste valg, hvor hun fik 262.

Hvis man spørger Helle Tiedemann selv, er hun overbevist om, at det gode valg handler om hendes direkte dialog med borgerne – blandt andet via facebook.

»Jeg er meget synlig og har været i direkte dialog med borgerne i hele perioden. Jeg er helt bevidst om, at det virker, og jeg får også ros for min synlighed blandt andet på facebook. Så er der også nogle, som synes, det er irriterende, og det er helt ok. Så tager jeg en debat med dem, og så længe vi kan diskutere ordentligt, så er det fint for mig,« siger Helle Tiedeman, som ikke på forhånd havde en bevidst strategi om at bruge de sociale medier.

»Facebook kom, og så viste det sig, at det kunne bruges. Jeg synes jo, at politikere skal være synlige og ikke gemme sig på rådhuset. Jeg lytter til borgerne, og jeg mener det faktisk. Det er ikke kun i valgkampen men i hele perioden. Det ville ikke holde i fire år, hvis det bare var en valgkamp-strategi. Valgkampen foregår i fire år. Så det startede ikke med en bevidst strategi, men det viste sig, at det netop var en måde at kommunikere på, som jeg kunne bruge,« siger Helle Tiedemann.

En time om dagen

Hun har nu sat sin digitale kommunikation i system, og modsat hvad nogle måske tror, så bruger hun ikke hele dagen på at sidde og være på facebook.

»Hvis man regner det hele sammen, så bruger jeg vel en times tid om dagen. Men jeg har sat det i system, og jeg følger med i en del grupper. På den måde kan jeg følge med i meget og svare borgerne. Den dialog, synes jeg, er vigtig. Desuden kommer jeg også ud og møder mange borgere personligt, og mange af de møder ville ikke være kommet i stand, hvis jeg ikke var synlig på desociale medier,« siger Helle Tiedemann, som også får nogle hug, når hun stiller sig frem.

Giver øretæver

»Det er klart, at jeg også får nogle øretæver, når jeg er så synlig. Der er nogle, som er utilfredse med min stil – eller jeg oplever, at jeg kommer til at stå på mål for ting, som jeg slet intet har med at gøre. Men jeg tager gerne diskussionen og det er fint, at nogen er uenige eller vil diskutere med mig. Men jeg sørger altid for at tale ordentligt til folk, og selvom jeg bliver skældt voldsomt ud indimellem, så taler jeg ordentligt til folk. Hvis det bliver for personligt, så lukker jeg ned. Men jeg synes, at dialogen er vigtigt, og det bliver jeg belønnet for,« siger Helle Tiedemann, som er overbevist om, at der en dag vil komme en medarbejder på rådhuset, der vil få samme digitale funktion, som hun har nu.

»Det må komme. Altså en medarbejder, der kan være i direkte dialog med borgerne og som kan tage imod henvendelser og reagere direkte på ting, der ikke er i orden. Så må vi se, hvad jeg så skal lave,« griner Helle Tiedemann, som godt ved, at nogle politiske kolleger også synes, det er irriterende.

»Det må de selv om. Dette er min niche og den passer til min stil og den måde, som jeg vil være politiker på,« siger hun.