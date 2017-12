16 års fængsel for drabet i Hedeparken

Politiet ledte længe - forgæves - i det grønne område syd for Hede-Magleparken og Sydbuen. Senere blev det parterede lig fundet længere syd på i et grønt område i Albertslund Kommune. Foto: Flemming Schiller

dom Glostrup Ret har netop dømt en 34-årig mand fra Ballerup for at have dræbt en 25-årig mand og for usømmelig behandling af liget. Han blev også dømt for grov vold, frihedsberøvelse og trusler mod en 21-årig mand, som han tvang til at partere afdøde.

Af Mia Thomsen