”Jeg fungerer bedst med hornet ved min side”

42-årige Lasse Mauritzen er udvalgt til at spille solo ved Torsdags-koncerten. Han øver ofte i Skovlunde Kirke forud for koncerterne. Her er plads og akustik til at øve klange. Foto: Flemming Schiller

talent Man kommer ikke sovende til en prestigefyldt stilling som 1. solohornist i DR SymfoniOrkestret. Det ved Lasse Mauritzen fra Skovlunde. Den 42-årige hornist er udvalgt til at være solist i Strauss’ store hornkoncert. En ære som kun er de få beskåret.

Af Dorthe Oxgren, dorthe@ballerupbladet.dk

På en stille villavej i Skovlunde tager Lasse Mauritzen og hunden Alban Berg, opkaldt efter en østrigske komponist, imod en grå hverdag i december. Familiens tvillinger på snart fem er i børnehave, og hustruen Lisa på job som skolelærer, så Lasse og Alban Berg har huset for sig selv.

Med sine mørke jeans, ditto skjorte, korte hipsterskæg og børnenes fødselsdag – 241212 – tatoveret på venstre overarm ligner han en hvilken som helst moderne småbørnsfar. Men når Lasse Mauritzen trækker i arbejdstøjet, så er det i kjole og hvidt og hornet under armen. Et instrument der sammen med obo regnes for at være det vanskeligste at lære at spille på.

Lasse Mauritzen mestrer det så godt, at der er bud efter ham fra nær og fjern. Han har spillet i mange fine koncerthuse over hele verden med bl.a. London Philharmonia Orchestra og BBC Symphony Orchestra og er netop blevet en del af en tysk messingkvintet med en af verdens førende trompetister Reinhold Friedrich i spidsen.

Med stillingen som 1. hornist ved DR SymfoniOrkestret har han fået drømmejobbet. Og udfordringerne behøver han ikke længere rejse udenlands for at få, for niveauet i det internationalt ansete symfoniorkester er højt, og udfordringerne kommer i passende mængder. På torsdag gælder det så Strauss store hornkoncert, hvor chefdirigent Fabio Luisi har udvalgt Lasse Mauritzen til at spille solo. En særlig ære som kun er de få beskåret.

Beæret over udfordringen

»Jeg er meget beæret over at få udfordringen, og det viser, at man stoler på sine musikere. Det er skægt at tænke på, da jeg sad i kapellet (Det Kongelige Kapel). Dengang skulle jeg rejse ud i verden for at få de store udfordringer. Det har ændret sig. I dag kommer de store navne til os, og der står megen prestige omkring symfoniorkestret, når vi turnerer rundt om i verden. Vi kan godt følge med de bedste, og har bestemt ikke noget at undskylde for,« lyder det beskedent fra den klassiske musiker, der startede sin musikalske løbebane som otte-årig.

På en tur i Tivoli med mor og far så Lasse Mauritzen Tivoligarden marchere gennem Carstensens gamle have og var solgt. I begyndelsen mest til uniformerne. Lasse kom imidlertid til optagelsesprøve i tambourkorpset og kom ind. Men da han er venstrehåndet og spillede trommerne omvendt af, hvad han skulle, fik han stukket en marchfløjte i hånden i stedet for. Det var ikke et instrument for den uniformsglade ungersvend, som med sin fars mellemkomst fik mulighed for prøve at spille horn for Helge Nielsen, der var dirigent for Tivoligardens Musikkorps.

»Det synes han, jeg havde flair for. Han sagde, mine læber egnede sig godt til at spille horn, så jeg kom på Tivoligardens elevskole,« fortæller Lasse Mauritzen, der spillede i musikkorpset fra han var ti til 15. Undervejs begyndte drømmene om en musikalsk løbebane at tage form, og som 12-årig var Lasse Mauritzen sikker i sin sag. Musikken, og i særdeleshed hornet, skulle være hans levevej.

Elskede rulletekster

I teenageårene blev interessen for hornet skærpet. Især husker Lasse Mauritzen filmen Jurassic Park, som gjorde et stort indtryk. Ikke på grund af de filmiske kvaliteter, men på grund af filmens soundtrack, som betød, at den unge musiker så filmen to gange samme dag, blot for at kunne nyde lyden af det dramatiske horn.

På daværende tidspunkt var Lasse 17 år og ikke klar over, at manden på hornet var James Thatcher, stjernehornisten fra Hollywood, der har lagt horn og læber til mere end 3.000 soundtracks, heriblandt storfilm som ’Titanic’, ’Danser med Ulve’ og ’Forrest Gump’. James Thatcher hører således til blandt Lasse Mauritzen forbilleder og tidligere i år, da DR SymfoniOrkestret var på turné i USA lykkedes det at komme i audiens hos hornisten.

»Det svarer til, at en fodbolddreng får lov til at møde Ronaldo. Det var stort, meget stort, og jeg var mere nervøs end, når jeg skal spille en stor Mahler-symfoni,« siger Lasse Mauritzen om mødet med den store mester, som gav ham og to af hans kolleger fra orkestret gode tips til den koncert, de skulle spille samme aften.

I det hele taget har film og tv-serier været en god inspirationskilde for Lasse Mauritzen. Tv-serien ’Nord og Syd’ med Patrick Swayze i hovedrollen, og som blev vist på dansk tv i 1980’erne, husker han især for soundtracket.

»Den serie rykkede nogle grænser for mig i forhold til, hvordan hornet kan lyde. Den serie har et suverænt soundtrack, hvor hornet har en meget markant rolle. Jeg elskede, når serien startede, og når der kom rulletekster, for så kom temaet. Dengang kunne man ikke bare spole tilbage, hvis man ville høre det igen,« minder hornisten om, der også fik en stor musikalsk oplevelse ud af at se filmen ’Braveheart’. Igen var det musikken, og hornet, der fangede opmærksomheden. Lasse Mauritzen fandt ud af, at hornisten var englænder og hed Hugh Seenan, som endte med at blive den danske hornists lærer og mentor.

Øver i Skovlunde Kirke

»Jeg nåede aldrig at søge på konservatoriet. Det var planen, men DR UnderholdningsOrkester havde en konkurrence, og jeg var så heldig at vinde et job der,« siger Lasse Mauritzen, der spillede i Sjællandske Livregiment, da DR i 1995 tilbød ham et job.

I to år er han en del af underholdningsorkestret, da han stiller op i en konkurrence i Det Kongelige Kapel, og vinder. Efter ni år med at akkompagnere ballet og opera, er Lasse Mauritzen sulten på nye udfordringer og deltager i en konkurrence i BBC Symphony Orchestra, hvor han bliver ansat på prøve. Samtidig står det hjemlige DR SymfoniOrkester og mangler en 1. hornist, så i en periode arbejder Lasse Mauritzen begge steder, indtil han i 2006 bliver fastansat i DR.

Selv om Lasse Mauritzen er både en talentfuldt og erfaren musiker, så skal der øves hver dag.

»Jeg fungerer bedst med hornet ved min side, og min kone siger, jeg slapper bedst af, hvis jeg får øvet dagligt. Også når vi er på sommerferie, så kigger vi efter kirker, hvor jeg kan få lov til at øve mig,« fortæller musikeren, der har et anneks i baghaven, hvor han kan øve toner. Men når han skal øve klange, har han brug for et stort rum med god akustik, hvorfor han har fået lov til at bruge Skovlunde Kirke, når koncertsalen i DR ikke er ledig. Normalt øver han sig en uge forud, men ikke i disse dage, hvor fokus er på den forestående solo.

»Det tager omkring 20 minutter at spille den solo. Jeg har prøvet at være i fokus mange gange før. Jeg ved godt, hvad der skal ske, når jeg går ind. Det vigtigste er at være i musikken. Jeg har spillet koncerter, hvor jeg har været så koncentreret, at jeg lige bagefter ikke har kunnet huske noget af det, fordi jeg har levet mig så meget ind i musikken. Mit håb er, at jeg kan få publikum med ind i den boble,« siger Lasse Mauritzen om den forestående solo-præstation ved denne uges torsdagskoncert, der optages og sendes på tv. Derudover kan man bl.a. opleve den ekvilibristiske hornist fra Skovlunde, når DRK sender Musik Quizzen eller ved det årlige juleshow på DR1.