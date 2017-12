Skandaleprojektet Ellebo

Debat I september 2015 beskrev jeg renoveringen af Ellebo og var af den opfattelse, at dette projekt var så enormt omfattende, at det var galimatias at gennemføre.

Af Lisbeth Kjærgaard, Baltorpvej 81, Ballerup

Men afdelingen havde vundet en konkurrence, så projektet skulle da gennemføres i sin fulde udstrækning – intet mindre, og det blev vedtaget i afdelingen på trods af, at ingen beboere havde haft en eneste tegning i hænderne inden afstemningen og mange forstod ikke omfanget af denne renovering.

Nu viser det sig så, at denne renovering bliver 223 millioner kroner dyrere end beregnet, og da Landsbyggefonden ikke vil støtte merudgiften, kan renoveringen af tre af blokkene ikke gennemføres. Dette er ikke mindre end en skandale.

Der gives årsager som blyholdig maling og asbest i facaderne, og som den helt store opdagelse: Fundamenterne kan ikke bære de nye konstruktioner. For cirka 30-35 år siden ved en tidligere renovering blev der lavet en grundig undersøgelse af netop bygningerne og jordbunden (af selvsamme firma), og allerede på det tidspunkt fandt man ud af, at bygningerne ikke kunne holde til en etage oven på. Måske skulle man hos Rambøll og KAB have kigget lidt i de gamle byggesager fra den tid. De findes sikkert i et eller andet arkiv, hvis man havde ledt lidt.

Nu skal man så finde ud af, hvor meget eller hvor lidt, de tre blokke kan blive renoveret for. Måske kan vi få lov at beholde de 60 et-værelses lejligheder, der er så stort behov for både i følge kommunen selv (som nedlagde selvsamme lejligheder), regeringen og andre, der hele tiden efterlyser boliger til studerende. Drop nedlægningen af lejligheder, drop tagetageboligerne og dermed elevatorerne. Så er allerede meget sparet.

Jeg håber virkelig, at de firmaer (Rambøll, KAB mfl.) sidder med meget røde ører på grund af udygtige folk. Beboerne må bo endnu længere i genhusningslejligheder omgivet af flyttekasser og alle med en usikker boligsituation og -økonomi i mange måneder, for hvem er det, der kommer til at betale for skandalen andet end lejerne?