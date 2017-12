Tom Nielsen ser spøgelser

Debat Tom Nielsen overreagerer på mit tidligere indlæg om samarbejdet mellem Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, som var ment konstruktivt fra min side, og han får blandet en masse politisk fnidder ind i sagen, som ikke har nogen relevans i forhold til problemstillingen. Men det skal sikkert ses som en svanesang fra Tom Nielsens side.

Af Karsten Kriegel (C), Medlem af Folkeoplysningsudvalget

Formålet med mit indlæg var at sikre, at der fremadrettet bliver et godt samarbejde mellem de to udvalg til glæde for foreningslivet her i kommunen.

Der har selvfølgelig også været samarbejde i den nuværende periode, men der har også været udfordringer forbundet med det, som vi har haft drøftet i udvalget. Desuden kan et samarbejde altid udvikles til det bedre og det er oplagt at have fokus på det netop nu i forbindelse med, at der tiltræder nye udvalg ved årsskiftet.

Folkeoplysningsudvalget har fået vedtaget et nyt kommissorium gældende fra den kommende valgperiode, hvor vi har fået indføjet, at udvalget kan rejse emner til drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget. Denne ændring har jo netop til formål at sikre endnu større sammenhæng og samarbejde mellem det politiske niveau og brugernes behov og ønsker for området.

Afslutningsvis vil jeg desuden konkludere, at vi som medlemmer i Folkeoplysningsudvalget ikke altid har oplevet den største interesse fra Kultur- og Fritidsudvalgets side, når vi for eksempel har haft møder med foreningslederne i kommunen om vigtige emner. Man må ellers formode, at brugernes oplevelser fra dagligdagen i foreningerne må være vigtige input til denne del af udvalgets arbejde.

Men jeg vil byde de nye politikere velkommen i udvalget og glæder mig til samarbejdet.