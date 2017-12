Godt med skolesvømning

Debat Tusinde tak til svømmeklubben Triton og til Hedegårdsskolens ledelse, lærere og skolebestyrelse for at have startet og nu fortsætte det succesfulde samarbejde om skolesvømning for elever på 2. klassetrin.

Af Tom Nielsen (A), Formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Jeg har med forventning ventet på det endelige resultat og det er glædeligt, at det er en fordel for alle. Den absolut største gevinst er, at eleverne allerede fra 2. klassetrin lærer at svømme, til stor glæde for børnene og ikke mindst til beroligelse for deres forældre, når børnene befinder sig ved vandet.

Motivationen er absolut meget større når man går i 2. klasse end når man går på 5. eller 6. klassetrin. Og så bliver man fortrolig med vandet tre-fire år tidligere. Dejligt med en positiv historie/oplevelse mellem idrætsforening og folkeskole.

Og det viser jo bare hvilke positive muligheder folkeskolereformen også giver.

Til sidst et ønske om, at de øvrige skoler i kommunen, sammen med Ballerup Lærerforening og skoleudvalget får øjnene op for denne gode og nemme mulighed og går i gang med lignende projekter/aftaler og derved får endnu flere glade og vandsikre børn. Jeg er sikker på, at Triton er parate