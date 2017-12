Ping-pong om gågaden

Debat Kære Helle Tiedemann. Tak for dit svar til mig i sidste uge. Det var, som så ofte før, flot indpakket i varm luft – men det bekræfter faktisk min opfattelse af, at vi betaler meget og får for lidt brugbart igen.

Af Ove Ginness, Centrumgaden 25, Ballerup

I øvrigt er jeg ikke på noget tidspunkt blevet spurgt som borger/beboer i Centrumgaden i denne sag, så den påstand er nok et eksempel på dine skiftende opfattelser.

Principielt tror jeg ikke, at borgerne går så højt op i, at eksperterne i din forvaltning har været sent ude og erindre om, at et sådan projekt skal i EU udbud, og derfor forsinkes det yderligere. Indlysende begrundelser for forsinkelser i sager er vi ofte udsat for, så de tæller ikke.

Til gengæld er det de meget nærværende problemer, som vi nu bliver udfordret med, der irriterer os voldsomt. Blandt andet gangbesværede beboeres forestående problemer med at blive hentet/bragt af venner og bekendte uden for klokken 7-11 om formiddagen, som eksperterne åbenbart har fastsat.

Det kan nok ikke være rigtigt, at man skal have sygetransport for at blive hentet uden for disse fire timer (?). Jeg tror det må være 117. gang problemet er rejst. Det er enkelt, reelt og konkret, så venligst svar på det, så vi ved, hvad vi kan forvente.

Til sidst, men ikke mindst, tillykke med dit valg. Dog er 697 stemmer (som nummer to i dit parti – og selv med din ekstra tilslutning fra SoMe brugere) ud af i alt 37.567 stemmeberettigede borgere, vel næppe en størrelse, der imponerer de mange.

P.S. Hvad er for resten planen mod den ulovlige knallertkørsel, som pullerter jo ikke afværger? Nå, men det har du sikkert allerede tænkt på.