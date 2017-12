Konstituering med små mislyde

Den nye kommunalbestyrelse fra årsskiftet var samlet til konstituerende møde på rådhuset den 13. december. Fraværende var Konservatives nye medlem Allan Kristensen og socialdemokraten Bjarne Rasmussen. Foto: Foto: Thorbjørn Hansen.

Navneleg Det er ’business as usual’ i Ballerup efter fordelingen af udvalgs- og formandsposter. Charlotte Holtermann afløser Tom Nielsen og stemmeslugeren Helle Tiedemann undrer sig over, at hun ikke fik viceborgmesterposten.

Af Ulrich Wolf

Det tog sin tid. Faktisk skulle borgerne vente helt til den 13. december om aftenen, før der var sat navne på de nye udvalgsformænd og de to viceborgmesterposter.

Så skulle man måske tro, at der var en spændende og helt ny konstituering i vente, når det nu tog så lang tid. Men fordelingen er stort set som den hidtil har været.

Viceborgmester bliver Lolan Ottesen (A) og 2. viceborgmester bliver Kåre Harder Olesen (V), ganske som i de forløbne fire år.

Der er heller ikke sket nogen ændringer blandt udvalgsformændene, bortset fra posten som formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Her forlod den mangeårige formand, Tom Nielsen (A), som bekendt politik og bliver nu afløst af Charlotte Holtermann (A). Hun får en post som hun ikke selv havde ’søgt’ om og som hun ser frem til med spænding.

Et vigtigt udvalg

»Det ser rigtig spændende ud og jeg ser frem til at få det område at arbejde med. Det er jo et stort område, der betyder meget for Ballerup og jeg ser frem til eksempelvis at få opgraderet frivillighedspolitikken. Men jeg skal sætte mig ind i området og lære en masse,« siger Charlotte Holtermann, som overtager fra en af de politiske sværvægtere i kommunen.

»Tom Nielsen er jo en encyklopædi af viden og det kan jeg lære meget af. Men jeg skal ikke være Tom, jeg skal have min egen stil og gøre tingene på min måde. Men jeg glæder mig til at stå i spidsen for et vigtigt område, der fylder meget i kommunen,« siger Charlotte Holtermann, som også er blevet valgt ind i regionsrådet i Region Hovedstaden.

Men det har hun forberedt sig på og skal finde tiden til.

»Jeg brænder for politik og derfor er det min prioritet. Nu er jeg blevet valgt ind to steder, men jeg har samtidig set på muligheden for at gå ned i tid på mit arbejde som lærer. Jeg afslutter en 9. klasse til sommer og så er der mulighed for, at jeg kan gå ned i tid og bruge mere tid på politik. Jeg ved i hvert fald, at jeg vil arbejde hårdt for at få det til at hænge sammen,« siger Charlotte Holtermann.

Skuffet formand

Det er således et sammentømret hold, der træder ind i den nye valgperiode med en bred konstituering i ryggen. Men der er alligevel en vis skuffelse at spore hos den genvalgte formand for Teknik- og Miljøudvalget, Helle Tiedemann (A). Hun var nemlig den helt store stemmesluger ved valget. Derfor havde hun lagt billet ind på posten som viceborgmester. Men den gik som bekendt igen til Lolan Ottesen, der ellers fik lidt færre stemmer.

»Jeg havde bedt om posten for jeg syntes, at stemmetallet talte for det. Men argumenterne var, at jeg havde et dårligt valg sidste gang og at jeg stod langt nede på listen. Så jeg valgte ikke at gå videre med det, for jeg vil ikke lave ballade i gruppen. Jeg er loyal overfor beslutningen og overfor partiet, selvom jeg ved, at der også er mange vælgere, der undrer sig over, at jeg ikke fik den post. Men gu’ er jeg skuffet,« siger Helle Tiedemann, som understreger, at det nu handler om at se fremad og sørge for, at leve op til den tillid som vælgerne viste hende med den store fremgang i antallet af stemmer i forhold til sidste valg.

»Jeg arbejder naturligvis for partiet og for de vælgere, der har vist mig tillid, så derfor skal jeg nu sørge for at forvalte den tillid bedst muligt. Jeg lover i hvert fald, uanset skuffelsen, at jeg vil arbejde hårdt for borgerne i den kommende periode,« siger Helle Tiedemann.

Det bedste hold

Der er en vis forståelse for skuffelsen hos manden med taktstokken, den ny- og genvalgte borgmester Jesper Würtzen (A), der sammen med partiets ledelse har fordelt kortene.

»Det er det bedst mulige hold, som vi har sammensat. Det kan sagtens være, at der er nogen, som ikke har fået det, de gerne ville have, men vi er nødt til at se på helheden og på, at vi skal have et driftssikkert hold hele vejen igennem.

Det er ligesom da jeg var håndboldtræner for Ballerups damer. Der måtte man også se på holdet som helhed og ikke kun på, hvem der var bedst til at score mål eller til at være på fløjen. Det handler om mange ting. Holdet som helhed og ikke mindst opbakningen i partiet, og der har ledelsen altså sat det hold, som vi mener er det bedste« siger Jesper Würtzen.

Under alle omstændigheder er holdet nu endelig sat og gør sig klar til at stævne ud til de kommende fire års udfordringer for Ballerup Kommune.