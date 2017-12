Kirsebærtræerne vil blomstre igen i Skovlunde

Hvert forår har de blomstrende kirsebærtræer i begyndelsen af Harrestrupvej budt forbipasserende velkommen. Foto: Foto: Privat

Flor I forbindelse med opførelsen af et bofællesskab for seniorer i Skovlunde foran gadekæret har kirsebærtræerne måtte lade livet. Til ærgrelse for de lokale. Men nye træer er blevet plantet på den anden side af vejen.

Af Dorthe Oxgren

Hvert forår glæder borgerne sig i Skovlunde over det smukke syn, når de japanske kirsebærtræer mellem Harrestrupvej og gadekæret springer ud. Men sådan bliver det ikke til foråret, for Ballerup Kommune vedtog i maj en lokalplan for området, som betyder, at der må bygges på grunden.

Det er OK Fonden der skal i gang med at bygge et bofællesskab for seniorer, og i oktober blev de første skridt i den retning taget, da flertallet af kirsebærtræer blev gravet op. Til stor ærgrelse for borgerne i Skovlund, der har debateret på de sociale medier og over hækkene om tabet af det lyserøde forårsflor.

»Vi har glædet os over det i alle de år, nu er de væk samme med de øvrige store træer. Der står vist kun nogle få træer tilbage, men så vidt jeg kan se, kommer de til at stå inde i bebyggelsen og vil ikke længere kunne ses fra vejen,« siger Svend Jørgen Jensen, der har boet i Skovlunde siden 1971 og tilføjer:

»Selvfølgelig skal der bo mennesker i Skovlunde. Men det virker som om, at vores grønne områder bliver færre og færre.«

Træer i mistrivsel

Men formand for Miljø og teknik udvalget Helle Tiedemann kan berolige beboerne, for der er allerede plantet nye træer. På den anden side af Harrestrupvej, foran kirkegården står nu en snes tre til fire meter høje kirsebærtræer, og der er plads til flere. Ifølge Helle Tiedemann har det ikke været muligt at flytte de gamle kirsebærtræer, som oprindeligt var planen, fordi træerne ikke ville kunne klare en flytning.

»Der er blevet plantet 20 nye, fine, store kirsebærtræer på den anden side af Harrestrupvej. De gamle træer var ikke til at flytte, de havde fået vanris, som er tegn på mistrivsel, hvorfor de ikke kunne klare at blive flyttet,« forklarer Helle Tiedemann.

Tilbage på grunden står en lille håndfuld af de gamle kirsebærtræer, som formentlig vil indgå i det kommende bofællesskab for seniorer, som OK Fonden skal i gang med at opføre.

Gave fra japansk fond

Kirsebærtræerne er en gave, som Ballerup Kommune fik tilbage i 1988 af den japanske danser, Kikou Ichikawa, der forærede byen 200 træer gennem den japanske Sakura-fond.

Sakura betyder på japansk kirsebærblomstring og symboliserer livets forgængelighed og giver i Japan anledning til, at folk mødes med picnic-kurve under de blomstrende træer.

I Danmark er det også blevet noget af et tilløbsstykke, når kirsebærtræerne blomstrer på bl.a. Bispebjerg Kirkegård. I Skovlunde kan man også fremover glæde sig over den lyserøde forårsbebuder.