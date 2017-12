Unge med appetit på fællesskabet

Projekt Madfællesskaberne på Ballerup Herlev Produktionsskole blev rundet af med et smukt luciaoptog, fælles julelege og tilberedning af julesnacks. Foto: Fotos: Rune Evensen

Projekt Elever på Ballerup Herlev Produktionshøjskole har samarbejdet med bachelorstuderende fra Metropol om at give sammenholdet og de fælles måltider et boost.

Af redaktionen

Mad og måltider kan bringe unge sammen på tværs af baggrunde, uddannelser og geografi. Det er grundtanken bag Madfællesskaberne – et landsdækkende projekt, der med støtte fra Nordea-fonden har kørt for fuldt blus på Ballerup Herlev Produktionshøjskole de seneste uger.

I tæt samarbejde med studerende i Ernæring og Sundhed fra Professionshøjskolen Metropol i København har skolens elever deltaget i et forløb, der sætter spot på gode madvaner og fælles måltider.

Fra spisesal til fællesrum

Helt konkret har de unge givet skolens spisesal et løft med blandt andet nye sofaer, hyggelig indretning og brætspil, de selv har produceret. Nu er spisesalen omdannet til et rum, hvor det både er rart at spise og hyggeligt at opholde sig mellem måltiderne, og håbet er, at det kan få flere af skolens elever til at bruge kantinen.

»Vi oplever, at eleverne foretrækker at være i mindre grupper, og at nogle springer frokosten over for at undgå kantinen med mennesker, de ikke kender. Derfor arbejder vi meget med, at eleverne skal lære hinanden at kende på tværs af linjerne, fordi det er vigtigt for elevernes sundhed og trivsel. Med dette projekt får eleverne et ekstra skub, og de oplever, at sundhed ikke kun handler om mad, men også om trivsel, tryghed og fællesskab,« siger Produktionshøjskolens viceforstander Charlotte Hyldgaard.

Projektet har involveret mange af skolens værksteder. Grafisk Design har leveret flotte spille-plader, og Træ & Håndværk har produceret brikker, der er dekoreret af Malerværkstedet. Design & Handel har stået for indkøb og indretning, Sundhed & Pædagogik har serveret sunde julesnacks, og Musik & Producer har komponeret ’Madfællesskabernes lucia-sang’.