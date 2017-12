Fortællinger fra forstaden

Sarah Effersøe har ladet sig inspirere af forstadens trøstesløshed i sin nye bog ’Sagesløse’, der netop er udkommet på Byens Forlag. Foto: Foto: Arkiv.

Ny bog Trøstesløsheden i forstaden er omdrejningspunktet for Sarah Effersøes nye bog ’Sagesløse’, som hun har hentet inspiration til fra Måløv, hvor hun flyttede til efter at have boet mange år på indre Østerbro.

Af Dorthe Oxgren

Set med en tilflytters øjne kan forstaden forekomme kedelig og uinspirerende sammenlignet med storbyens puls og mangfoldighed af mennesker og liv. Men Sarah Effersøe har fundet inspiration i trøstesløsheden til de surrealistiske fortællinger i sin nye bog ’Sagesløse’.

»Jeg tror ikke, at det specielt er Måløv, der for en tilflytter som mig kan fremstå som et lidt trist sted. Men forstaden generelt – altså det faktum, at du ikke er i byens liv, men heller ikke på landet, hvor der er fred. Faktisk er her på mange måder kedeligt,« lyder det fra Sarah Effersøe med henvisning til de mange huse uden sjæl, perlesten i stedet for græs, hunden bider-skilte og ikke mindst trampolinen i haven og et umådeligt netværk af afsondrede cykelstier, der gør forstæderne til hvad hun kalder ’dødens pølse’.

»Det er i modsætning til Østerbro, hvor der er liv og sjæl,« siger hun.

Holder af forstaden

Selvom det kan lyde som kritik af forstaden i almindelighed og Måløv i særdeleshed, så har forfatteren, efter at boet her en årrække, lært at holde af den.

»Jeg sætter pris på nærhed til skov, søer og marker. Her er mange træer og ikke mindst Naturparken, som jeg elsker og ikke ville undvære for Østerbros bilos og mylder. Og så er det rart at cykle i sikkerhed,« uddyber Sarah Effersøe.

»Men det trøstesløse, som er så åbenlyst set med den fremmedes øjne, er interessant, fordi det findes udenpå og indeni os, og vi forsøger at skjule det både for os selv og andre. Ingen vil fremstå mismodig og i al sin trivialitet. Vi lever i en tid, hvor der er afgørende at fremstå smart, flot og med overskud. Det er selvfremstilling og falske fortællinger, der skal holde os kørende. Når jeg ser det trøstesløse, skaber det en særlig stemning, et vemod og en undren. For hvad er det for historier, der gemmer sig bag ligusterhække,« spørger Sarah Effersøe, der er uddannet psykolog og til dagligt arbejder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Egedal Kommune.

Fascineret af skyggerne

Tidligere på året debuterede hun med romanen ’Vandspejlet’ om det moderne menneskes forventninger til livet og kærligheden.

Hendes fascination af mennesket og dets skyggeside har givet stof til hendes nye bog, der handler om, at vi dybest set ikke har så meget kontrol over vores liv, som vi bilder os ind.

Sarah Effersøe valgte selv uddannelse og karriere fra, mens hendes børn var små, og begyndte første at læse, da hun var i 30’erne, mest fordi hun følte et pres fra omgivelserne om, at hun skulle blive til ’noget’.

»Mit budskab er vel nok, at mennesket dybest set er sagesløst. Nogle bliver ramt af sygdom, fattigdom eller andet, og vi er ikke så meget i kontrol, som vi går og tror. Ikke engang når det gælder vores egne følelser og handlinger, der ofte er styret af noget ubevidst.«

Bogen ’Sagesløse er udkommet på Byens Forlag.