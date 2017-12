Nytåret rulles ind i Hareskoven

Der skal igen køres en nytårstur i Hareskoven nytårsaftensdag, hvor de brede cykeldæk skal luftes på skovstierne - uanset vejret og niveau. Foto: Foto: Lars Horn.

cykling Igen i år skyder 100 mountainbikeryttere nytåret ind med mountainbike-eventen ’Champagnegaloppen’, søndag den 31. december. Her sendes rytterne ud på en guidet 2 timers tur i Hareskovens smukke omgivelser, efterfulgt af kransekage, hygge og et glas champagne.

Af redaktionen

Til arrangementet kan deltagerne vælge mellem forskellige ruter. Der er blandt andet en tur kun for kvinder og et hold specifikt for nybegyndere. Der er således ingen krav til deltagernes niveau eller erfaring – og har man ikke selv en mountainbike, kan der lejes en på dagen.

Mountainbike-sporten har oplevet en markant stigning på 50 procent i antal aktive ryttere over de seneste fem år. Der er samtidig sket en stor udvikling af MTB-sporene i de danske skove, herunder også i Hareskoven.

Champagnegaloppen er et mountainbike-event arrangeret af DGI Storkøbenhavn. Til arrangementet køres der i fire-fem hold af 15-20 ryttere og én MTB-instruktør i samlet flok. Der er hold for alle niveauer lige fra nybegyndere til supermotionister, hvor tempoet og ruten er tilpasset det enkelte hold.

Efter halvanden times samkørsel mødes ryttere og instruktører til en bid kransekage og et glas champagne i butikken MTB-Tours ved Hareskov Station.

Man mødes ved Gammel Hareskovvej 321 og løbet begynder klokken 10.