Lidt om Lautrup

Debat En sikker kommune skriver i sit svar til indsigelserne på lokalplanændringen i Lautrup-området, at området skal tilføres nye kvaliteter for at kunne bevare sin tiltrækningskraft blandt førende (virksomheder) på området, så de derved kan lokalisere sig som betydende virksomheder. En magtmiddel-tekst der skal besnære den folkevalgte forsamling.

Af Erik Gram, Fuglehavevej 1, Måløv