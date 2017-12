Svar om snerydning

Debat Gudrun Petersen skrev i sidste uge om glatte stier og fortove i forbindelse med snefald. Ballerup Kommune har fra denne sæson indgået en ny kontrakt om snerydning og saltning.

Af Sussi Kjær Andersen, Center for By, Erhverv og Miljø

Erfaringer viser, at der ved en så stor og omfangsrig opgave altid vil være lidt indkøringsvanskeligheder, og ting der efterfølgende skal rettes til. Vi er derfor allerede klar over, at der er problemer med blandt andre fortove og saltningen/snerydningen ved fodgængerovergange.

Vi har naturligvis straks meddelt entreprenøren, at der skal rettes op på dette.

Hvis du som borger konstaterer fejl eller mangler i forhold til snerydning og saltning i kommunen, vil vi meget gerne vide det og gerne via vores app Borgertip til telefonen. Når du bruger app’en, kan vi nemt se, hvor problemet er, og hurtigt sende opgaven videre til entreprenøren, som så kan rette fejlen.