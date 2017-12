Debat om vederlag

Debat Ved det seneste kommunalbestyrelsesmøde, havde Enhedslisten et forslag om, at Ballerup Kommune arbejder for at minimere de vederlag vores borgmester modtager udover lønnen.

Af Ali Abbasi (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen

Vi havde designet forslaget som en “principbeslutning”, der udelukkende krævede, at vi i Ballerup Kommune skulle “arbejde for” at minimere evt. vederlag fra bestyrelser og lignenede til borgmesteren, da vi er bevidste om, at der er områder hvor en borgmester vil have svært ved at sige nej til vederlag (pga. lov eller vedtægter vi ikke har kontrol over). Derfor ville vi gerne undgå at formulere vores forslag så sort/hvidt, at det kunne blive afvist med argumentation, at den kunne stille os I en svær situation når vi ikke kunne sige nej til vederlag for vores borgmester.

Dette forslag er i øvrigt kraftigt inspireret af et forslag fra Aalborg, som for ikke så længe siden blev stemt igennem.

Det var derfor ikke uden en vis del optimisme at jeg havde fremsat forslaget, desværre skulle det vise sig at man i Ballerup ikke var meget for den slags.

Jeg vil opfordre alle til at se debatten, der udfoldede sig i kommunalbestyrelsessalen, for det siger godt nok meget om, hvordan en debat bliver håndteret, når man helst vil tie den ihjel.

I Aalborg havde socialdemokraterne ikke rigtig noget problem med forslaget, men I Ballerup er man åbenbart ikke interesseret.

Og da debatten i salen var så utrolig overfladisk, og endte så brat da ingen ønskede at svare på Enhedslistens spørgsmål, ser jeg mig nødsaget til at fortsætte debatten her, med håbet om at nogen, særligt fra socialdemokraterne, ønsker at forklare borgerne hvorfor det er, at man ikke kunne støtte så harmløst et forslag.

For en god ordens skyld kan jeg oplyse, at borgmesterens løn i 2017 lå på lige over 1.000.000 kr. herudover var der vederlag for ca. 120.000 kr.

I 2018 vil borgmesterens løn stige med næsten en tredjedel, og herudover vil der være evt. vederlag.